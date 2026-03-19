Американский боец UFC назвал причину срыва боя Топурии и Махачева

19 Марта 2026 09:15
Американский боец UFC Колби Ковингтон высказался о причинах срыва поединка между Илией Топурией и Исламом Махачевым.

Как сообщает İdman.Biz, по словам Ковингтона, ключевым фактором стали финансовые разногласия между сторонами. "Слышал, что Махачев запросил слишком много денег, в последний момент они не смогли договориться", - заявил боец.

Отметим, что поединок планировался на турнире, который должен пройти в Белом доме. Однако в итоге бой не состоится.

Теперь Илия Топурия проведет поединок против временного чемпиона легкого веса Джастина Гэтжи, который ранее одержал победу над Пэдди Пимблеттом.

Что касается Ислама Махачева, он пропустит турнир из-за травмы руки.

Новости по теме

Непобежденные азербайджанские бойцы вылетели в США подписывать контракты с UFC
17 Марта 15:12
ММА

Непобежденные азербайджанские бойцы вылетели в США подписывать контракты с UFC

Османлы и Чопуров близки к дебюту в сильнейшей лиге мира
Названа дата проведения турнира UFC в Баку
16 Марта 19:26
ММА

Названа дата проведения турнира UFC в Баку

По информации источников, столица Азербайджана примет UFC Fight Night

Букмекеры не верят в Тофика Мусаева в бою против Игнасио Бахамондеса – ОБЗОР İDMAN.BİZ
16 Марта 17:47
ММА

Букмекеры не верят в Тофика Мусаева в бою против Игнасио Бахамондеса – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Чилиец идет фаворитом перед поединком UFC в Сиэтле, но азербайджанский боец остается опасным андердогом
Дана Уайт назвал главные лица UFC
15 Марта 14:30
ММА

Дана Уайт назвал главные лица UFC

Глава лиги выделил нескольких бойцов, которые сейчас являются символами организации

Непобежденный чемпион рассказал о причинах паузы в UFC
14 Марта 14:43
ММА

Непобежденный чемпион рассказал о причинах паузы в UFC

Возвращение и объединительный бой против Джастина Гейджи состоится в США
Хамзат Чимаев узнал дату и соперника для защиты титула
13 Марта 12:42
ММА

Хамзат Чимаев узнал дату и соперника для защиты титула

Поединок возглавит турнир UFC 328 в Нью-Джерси 10 мая

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?
16 Марта 10:12
Борьба

Почему результаты азербайджанских борцов снижаются?

На чемпионате Европы U23 команда вновь взяла меньше золота
Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса
16 Марта 17:17
Хоккей

Коннор Макдэвид попал в скандал из-за использования снюса - ВИДЕО

Капитан "Эдмонтон Ойлерз" столкнулся с критикой болельщиков после попадания в объективы камер

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов
18 Марта 23:41
Мировой футбол

Пощады не было: "Барселона" уничтожила "Ньюкасл" и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Семь голов на "Камп Ноу" принесли каталонцам уверенную победу