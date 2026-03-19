Американский боец UFC назвал причину срыва боя Топурии и Махачева

Американский боец UFC Колби Ковингтон высказался о причинах срыва поединка между Илией Топурией и Исламом Махачевым.

Как сообщает İdman.Biz, по словам Ковингтона, ключевым фактором стали финансовые разногласия между сторонами. "Слышал, что Махачев запросил слишком много денег, в последний момент они не смогли договориться", - заявил боец.

Отметим, что поединок планировался на турнире, который должен пройти в Белом доме. Однако в итоге бой не состоится.

Теперь Илия Топурия проведет поединок против временного чемпиона легкого веса Джастина Гэтжи, который ранее одержал победу над Пэдди Пимблеттом.

Что касается Ислама Махачева, он пропустит турнир из-за травмы руки.