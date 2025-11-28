28 Ноября 2025
RU

Илия Топурия сделал заявление о своей дальнейшей карьере в UFC

MMA
Новости
28 Ноября 2025 03:48
15
Илия Топурия сделал заявление о своей дальнейшей карьере в UFC

28-летний непобежденный обладатель чемпионского титула UFC в легком весе испано-грузин Илия Топурия сделал заявление о своей дальнейшей карьере в североамериканской организации, сообщает İdman.Biz.

"Я не собираюсь принимать бои в первом квартале 2026 года, поскольку переживаю трудный момент в своей личной жизни. Поэтому пока хочу сосредоточиться на своих детях и разрешить эту ситуацию как можно скорее. И не хочу задерживать дивизион. UFC организует все необходимые бои, и, как только все проблемы будут мною улажены, я дам знать матчмейкерам, что готов к возвращению", — написал Топурия на своей странице в социальной сети Х.

Испано-грузинский боец дебютировал в качестве профессионального бойца смешанных единоборств в апреле 2015 года. В североамериканской лиге Матадор начал выступать с октября 2020 года. В своем рекорде Илия имеет 17 побед, из которых лишь две были одержаны решением судей.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Бой между Гэтжи и Пимблеттом может состояться на турнире UFC 324
00:24
MMA

Бой между Гэтжи и Пимблеттом может состояться на турнире UFC 324

Инсайд от авторитетного испанского журналиста Eurosport Альваро Кольменеро
"КроКоп" получит за бой с Емельяненко не менее одного миллиона долларов - СМИ
27 Ноября 19:00
MMA

"КроКоп" получит за бой с Емельяненко не менее одного миллиона долларов - СМИ

Филипович уже встречался с Емельяненко в ринге в 2005-ом году
Илия Топурия не выйдет в октагон до весны 2026 года
27 Ноября 14:18
MMA

Илия Топурия не выйдет в октагон до весны 2026 года

Чемпион UFC в легком весе грузинский боец пропустит начало года
Тони Фергюсон: "В прайме я бы надрал Махачеву задницу"
26 Ноября 22:29
MMA

Тони Фергюсон: "В прайме я бы надрал Махачеву задницу"

Бывший боец UFC уверен, что в лучшие годы победил бы действующего чемпиона
Хабиб о Макгрегоре: "Ты всегда будешь пытаться очернить мое имя после той ночи"
26 Ноября 20:37
MMA

Хабиб о Макгрегоре: "Ты всегда будешь пытаться очернить мое имя после той ночи"

Бывший чемпион UFC резко прокомментировал скандал вокруг продажи папах

Макгрегор обвинил Хабиба во лжи и лицемерии из-за продажи своих папах в "Телеграме"
26 Ноября 18:59
MMA

Макгрегор обвинил Хабиба во лжи и лицемерии из-за продажи своих папах в "Телеграме"

Ирландец раскритиковал продажу папах в виде цифровых NFT

Самое читаемое

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО
26 Ноября 20:58
Мировой футбол

"Аль-Наср" без Роналду разгромил "Истиклол" в Таджикистане - ВИДЕО

Саудовский клуб уверенно лидирует в своей группе азиатской Лиги чемпионов

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО
27 Ноября 10:09
Футбол

Футболист "Реала" вышел на поле несмотря на смерть дедушки - ФОТО

За день до матча у Рауля Асенсио умер дед
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
26 Ноября 02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 Ноября 01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"