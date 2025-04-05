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Хидаят Гейдаров отметил свой день рождения в ресторане – ФОТО - ВИДЕО

Дзюдо
Новости
5 Апреля 2025 01:07
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Хидаят Гейдаров отметил свой день рождения в ресторане – ФОТО - ВИДЕО

Олимпийский чемпион Азербайджана по дзюдо Хидаят Гейдаров (73 кг) отпраздновал день рождения в одном из столичных ресторанов Баку.

Как передаёт İdman.biz, прославленный азербайджанский спортсмен поделился по этому поводу публикацией в соцсетях.

В мероприятии приняли участие как родные и близкие, так и друзья Хидаята Гейдарова. Он также получал поздравления в социальных сетях.

Добавим, что после Олимпийских игр 2024 года в Париже Гейдаров еще не принял участия ни в одном международном турнире.

İdman.biz

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