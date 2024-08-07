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Гейдаров и Коцоев - в лидерах европейского рейтинга

Дзюдо
Новости
7 Августа 2024 11:11
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Гейдаров и Коцоев - в лидерах европейского рейтинга

Олимпийские чемпионы Хидаят Гейдаров (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг), находящиеся в лидерах мирового рейтинга, укрепились и в европейской табеля о рангах.

Как передает İdman.biz, Азербайджан, Грузия и Франция имеют наибольшее представительство на вершине табеля - по два атлета. Первые строчки в своих категориях занимают Тато Григалашвили (81 кг) и Лаша Бекаури (90 кг), а у французов Лука Мхеидзе (60 кг) и Тедди Ринер (+100 кг).

Также на вершине европейского рейтинга молдованин Денис Вьеру (66 кг).

İdman.biz

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