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Сборная Азербайджана на чемпионате Европы по ката

Дзюдо
Новости
9 Июня 2024 19:18
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Сборная Азербайджана на чемпионате Европы по ката

Азербайджанские дзюдоисты примут участие в чемпионате Европы по ката, который пройдет в Сараево, столице Боснии и Герцеговины.

Как сообщает İdman.biz, нашу страну на соревнованиях, которые пройдут 10-11 июня, будут представлять 6 спортсменов.

В чемпионате примут участие 306 дзюдоистов из 20 стран. Наши дзюдоисты продемонстрируют приемы «Наге-но-ката» и «Катаме-но-ката».

Отметим, что наши спортсмены будут представлены на семинаре Кодокан, который пройдет в Сараево 12-14 июня.

Наге-но-Ката

Малик Алахвердиев – тори (атакующий спортсмен)
Самир Исмайлов – уке (атакуемыый спортсмен)
Исмаил Рзаев - Тори
Ибрагим Асланов – уке

Катаме-но-Ката

Рафик Наджафов - Тори
Амра Ахмедов — уке

İdman.biz

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