28 Апреля 2024
RU

Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на Кубке Европы

Дзюдо
Новости
28 Апреля 2024 11:39
Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на Кубке Европы

В грузинском Телави стартовал юношеский Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала 1 золотую и 2 бронзовые медали.

Один из наших дзюдоистов Магомед Рустамли (50 кг) победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала почета. Илькин Гараев (55 кг) и Али Гумбатов (66 кг) завоевали бронзовые награды. Остальные члены команды - Теймур Гюльмамедов (50 кг) и Фахри Сахибзаде (66 кг) завершили соревнования на 5-м месте.

Отметим, что в первый день соревнований Азербайджан представляли 9 дзюдоистов в 4 весовых категориях.

İdman.biz

Новости по теме

Эльджан Гаджиев лидирует по количеству наград
12:28
Дзюдо

Эльджан Гаджиев лидирует по количеству наград

До того Гаджиев примерил бронзу на Гран-При Португалии и стал вторым на "Большом шлеме" в Париже и Тбилиси
Феерия Эльджана Гаджиева в Загребе - ФОТОРЕПОРТАЖ
09:35
Дзюдо

Феерия Эльджана Гаджиева в Загребе - ФОТОРЕПОРТАЖ

İdman.biz представляет фоторепортаж с заключительного дня чемпионата Европы по дзюдо в Загребе
Эльджан Гаджиев: "Когда у тебя большие мечты и сильная команда, то возможно все"
08:51
Дзюдо

Эльджан Гаджиев: "Когда у тебя большие мечты и сильная команда, то возможно все"

"Я не знаю, как объяснить, но просто не могу перестать улыбаться"
Азербайджан занял второе место на ЕВРО
27 Апреля 21:57
Дзюдо

Азербайджан занял второе место на ЕВРО

Команда опередила Францию, которая заняла третье место
Эльджан Гаджиев выиграл чемпионат Европы!
27 Апреля 20:13
Дзюдо

Эльджан Гаджиев выиграл чемпионат Европы!

В Загребе продолжается чемпионат Европы по дзюдо

"Хидаят Гейдаров также станет олимпийским чемпионом"
27 Апреля 15:27
Дзюдо

"Хидаят Гейдаров также станет олимпийским чемпионом"

"Он держал великую победу"

Самое читаемое

Гол Арда Гюлера принес "Реалу" 3 очка - ВИДЕО
27 Апреля 07:39
Мировой футбол

Гол Арда Гюлера принес "Реалу" 3 очка - ВИДЕО

Турецкий футболист Арда Гюлер забил второй гол в составе команды "Реала"
Эльджан Гаджиев выиграл чемпионат Европы!
27 Апреля 20:13
Дзюдо

Эльджан Гаджиев выиграл чемпионат Европы!

В Загребе продолжается чемпионат Европы по дзюдо

Хидаят Гейдаров в четвертый раз стал чемпионом Европы! - ВИДЕО - ФОТО
26 Апреля 20:13
Дзюдо

Хидаят Гейдаров в четвертый раз стал чемпионом Европы! - ВИДЕО - ФОТО

В Загребе набирает обороты чемпионат Европы по дзюдо
Балабей Агаев выиграл серебро чемпионата Европы
25 Апреля 19:59
Дзюдо

Балабей Агаев выиграл серебро чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по дзюдо сегодня открыла счет завоеванным наградам на чемпионате Европы в Загребе