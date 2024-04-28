Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали на Кубке Европы

В грузинском Телави стартовал юношеский Кубок Европы по дзюдо.

Как сообщает İdman.biz, в первый день соревнований сборная Азербайджана завоевала 1 золотую и 2 бронзовые медали.

Один из наших дзюдоистов Магомед Рустамли (50 кг) победил всех своих соперников и поднялся на вершину пьедестала почета. Илькин Гараев (55 кг) и Али Гумбатов (66 кг) завоевали бронзовые награды. Остальные члены команды - Теймур Гюльмамедов (50 кг) и Фахри Сахибзаде (66 кг) завершили соревнования на 5-м месте.

Отметим, что в первый день соревнований Азербайджан представляли 9 дзюдоистов в 4 весовых категориях.

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