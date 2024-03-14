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Азербайджан против соперников из 80-ти стран на "Большом шлеме"

Дзюдо
Новости
14 Марта 2024 16:44
Азербайджан против соперников из 80-ти стран на "Большом шлеме"

Команды из восьмидесяти одной страны, включая Азербайджан, заявились на турнир «Большого шлема» по дзюдо, который пройдет 22-24 марта в Тбилиси.

Как сообщает İdman.biz, хозяева татами выставят 43 спортсмена - их состав будет самым многочисленным. Франция привезет 26 дзюдоистов, а в немецкую заявку вошли 23 атлета. Среди участников соревнования будут также коллективы Японии, Нидерландов, Италии, Монголии, США, Южной Кореи.

Отметим, что Азербайджан будет представлен 15-ю дзюдоистами. В Тбилиси поборются Балабей Агаев, Туран Байрамов (оба 66 кг), Руслан Пашаев, Рашад Елкиев (оба 66 кг), Ибрагим Алиев, Магеррам Имамвердиев (73 кг), Омар Раджабли, Вугар Талыбов (оба 81 кг), Эльджан Гаджиев (90 кг), Ушанги Кокаури, Джамал Гамзатханов (+100 кг), Лейла Алиева (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева, (52 кг), Ачелья Топрак и Фидан Ализаде (обе 57 кг).

Ниджат Закиев

İdman.biz

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