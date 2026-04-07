В Дашкесане открылся современный зал дзюдо - ФОТО

В Дашкесане начал функционировать новый зал для занятий дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель главы Исполнительной власти Дашкесанского района Намик Сулейманов, представитель Министерства молодежи и спорта Джавад Джавадов, начальник Гянджа-Дашкесанского регионального управления по делам молодежи и спорта Эльшан Гусейнов, исполняющий обязанности руководителя сектора образования по Дашкесанскому району Айхан Фараджли, советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров и другие официальные лица.

Зал оборудован современными татами и необходимым инвентарем для тренировочного процесса согласно международным стандартам. Здесь созданы условия для занятий дзюдо более чем 100 спортсменов.

Отметим, что в период 2022-2026 годов Федерация дзюдо Азербайджана открыла новые залы в Гяндже, Сумгаите, Гусаре, Агстафе, Загатале, Геранбое, Сабирабаде, поселке Зиря в Баку, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе, Имишли, Шабране, селе Мосул Загатальского района, поселке Вандам Габалинского района и поселке Сахил Гарадагского района.

Кроме того, в 198 спортивных залов Баку и регионов было распределено в общей сложности 14 180 татами.