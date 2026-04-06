Европейский союз дзюдо высоко оценил организацию Кубка Европы в Гяндже

Европейский союз дзюдо (EJU) дал высокую оценку организации Кубка Европы среди юношей в Гяндже.

"Турнир прошел на самом высоком уровне, имел важное значение как отборочный. Участники и представители EJU остались довольны как организацией и гостеприимством, так и судейством. Впереди другие соревнования, после которых будет сформирован состав на чемпионаты Европы и мира. У команды есть потенциал, но сейчас спортсмены находятся в переходном этапе", - подчеркнул советник президента Федерации дзюдо Азербайджана Натиг Багиров в комментариях Report.

Багиров также прокомментировал выступление сборной Азербайджана, которая завоевала 24 медали - 3 золотые, 6 серебряных и 16 бронзовых.

Он добавил, что подобные турниры регулярно проводятся в регионах страны: ранее они проходили в Гейгеле и Губе.

Отметим, что сборная Азербайджана заняла второе место в медальном зачете. Победителем стал Казахстан с 26 наградами - 9 золотыми, 6 серебряными и 11 бронзовыми.

