Определился состав женской сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы среди юниоров

28–29 марта в польском городе Познань пройдет Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.
Как сообщает İdman.Biz, на турнире, организованном Европейским союзом дзюдо, нашу страну представят шесть спортсменок в трех весовых категориях.
Коллектив выступит под руководством старшего тренера женской сборной Саши Херкенрата-Вимара и тренера Имамверди Мамедова. Всего в турнире примут участие 279 дзюдоистов из 21 страны.
Представляем состав команды:
Девушки
-52 кг
Чинара Садыхова
Фарида Мирзоева
Айсун Мамедова
-57 кг
Хадиджа Гадашова
Вусала Гаджиева
-63 кг
Нильгюн Рзаева