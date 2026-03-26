Определился состав женской сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы среди юниоров

26 Марта 2026 21:46
Определился состав женской сборной Азербайджана по дзюдо на Кубок Европы среди юниоров

28–29 марта в польском городе Познань пройдет Кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Как сообщает İdman.Biz, на турнире, организованном Европейским союзом дзюдо, нашу страну представят шесть спортсменок в трех весовых категориях.

Коллектив выступит под руководством старшего тренера женской сборной Саши Херкенрата-Вимара и тренера Имамверди Мамедова. Всего в турнире примут участие 279 дзюдоистов из 21 страны.

Представляем состав команды:

Девушки

-52 кг

Чинара Садыхова

Фарида Мирзоева

Айсун Мамедова

-57 кг

Хадиджа Гадашова

Вусала Гаджиева

-63 кг

Нильгюн Рзаева

