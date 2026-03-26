26 Марта 2026
RU

Азербайджан объявил состав на чемпионат Европы по дзюдо

Дзюдо
Новости
26 Марта 2026 12:36
16
Азербайджан объявил состав на чемпионат Европы по дзюдо

Определен предварительный состав сборной Азербайджана по дзюдо на чемпионат Европы, который пройдет 16-19 апреля в Тбилиси.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в список включены 15 спортсменов - девять мужчин и шесть женщин.

В мужской команде в весе до 60 кг заявлены Балабей Агаев и Ахмед Юсифов, до 66 кг - Руслан Пашаев, до 73 кг - Хидаят Гейдаров, до 81 кг - Зелим Цкаев и Омар Раджабли, до 90 кг - Мурад Фатиев, до 100 кг - Зелим Коцоев, свыше 100 кг - Кянан Насибов.

В женской сборной в весе до 48 кг выступят Кенуль Алиева и Шафаг Гамидова, до 52 кг - Лейла Алиева и Гюльтадж Мамедалиева, до 70 кг - Судаба Агаева, свыше 78 кг - Мадина Кайсинова.

Отметим, что окончательный состав команды будет объявлен за неделю до старта турнира.

İdman.Biz
Тэги:

