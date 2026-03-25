Азербайджан идет в первой тройке Мирового тура - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ - ФОТО

RU

Дзюдо
Новости
14
Азербайджан идет в первой тройке Мирового тура - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ

С начала года прошли четыре этапа Мирового тура дзюдо, на которых команда Азербайджана показала высокие результаты.

Как передает İdman.Biz, по совокупности турниров Большого шлема в Париже, Ташкенте и Тбилиси, а также Гран-При в Линце, спортсмены завоевали шесть золотых, четыре серебряные и шесть бронзовых наград. А учитывая, что в октябре Баку примет чемпионат мира, будущие хозяева татами определенно взяли хороший темп.

Обращает на себя внимание продуктивное выступление сразу нескольких имен. В первую очередь, Руслана Пашаева (66 кг) который стал третьим в Париже, а затем отпраздновал победу в Австрии. В финале он поборол бразильца Рональда Лиму и поднялся на пятое место в рейтинге.

Конкуренцию ему пытается составить поднявшийся в эту категорию Туран Байрамов, вернувшийся с "серебром" из Тбилиси.

Две медали Большого шлема с начала года, помимо Пашаева, также на счету Балабея Агаева (60 кг). Он в третий раз в карьере победил в Париже, а затем примерил "серебро" в Ташкенте, уступив в финале своему товарищу по команде Ахмеду Юсифову. Таким темпом Балабей поднялся на третье место в табели о рангах и вполне может замахнуться на лидерство.

Но, пожалуй, самая серьезная внутренняя конкуренция, перекинувшаяся естественным образом на международной арене, наблюдается в категории до 81 кг. Сразу три наших спортсмена отличились на трех турнирах, а на первых ролях оказался Омар Раджабли. Он стал чемпионом в Ташкенте, а затем замкнул первую тройку на Гран-При в Линце. Тогда как Вусал Галандарзаде боролся в финале в Австрии, а Зелим Цкаев вернулся с "бронзой" из Парижа. При этом и Цкаев и Раджабли входят в первую десятку мирового рейтинга, поэтому тренерский штаб сборной предоставит им шансы проявить себя и в дальнейшем.

Хорошую форму набрал Мурад Фатиев (90 кг), напомнив о себе яркой победой на двукратным олимпийским чемпионом Лашей Бекаури в финале Большого шлема в столице Узбекистана. До того он трижды проигрывал грузину, но теперь смог изменить неприятную для себя статистику и полон решимости побороться за лицензию на Летние Игры-2028.

Достаточно интересным получается расклад сил в весе +100 кг, где у нас появился новый лидер. Кянан Насибов в конце прошлого года выиграл Гран-При в Загребе, стал чемпионом Европы U-23, а также снискал "бронзу" на Гран-При Лимы. В этом сезоне он одержал победу в Ташкенте и поднялся на десятое место в рейтинге. Тогда как на счету Джамала Гамзатханова две "бронзы" – из Ташкента и Линца. Но наиболее высокие позиции в табели о рангах занимает Ушанги Кокаури, пока не открывший счет наградам на прошедших стартах. Он расположился на седьмой строчке.

Из результатов наших самых титулованных спортсменов можно отметить "бронзу" Зелима Коцоева (100 кг) из Узбекистана и аналогичный результат Хидаята Гейдарова (73 кг) в Тбилиси. Пока олимпийские чемпионы только набирают кондиции, постепенно зарабатывая рейтинговые очки.
Наверняка, они постепенно будут себя подводить к домашнему чемпионату мира, который может ответить на многие вопросы.

К слову, в общем зачете Мирового тура дзюдо Азербайджан идет на третьем месте (6-4-6), уступая лишь Японии (13-8-17) и Франции (7-4-11).

İdman.Biz
Тэги:

