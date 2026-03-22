Азербайджанские дзюдоисты заняли первое место в командном зачете на международном турнире - ФОТО

В немецком Бремене завершился международный турнир серии "Мастерс" по дзюдо.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана, в заключительный день соревнований отличилась молодежная сборная Азербайджана, выступавшая в возрастной категории до 21 года. Национальная команда страны завоевала три золотые, две серебряные и семь бронзовых медалей, заняв первое место в командном зачёте турнира.

Джасур Ибадлы (-81 кг), Сулейман Шукюров (-90 кг) и Рамазан Ахмедов (+100 кг) завоевали золотые медали. Айхан Мирзазаде (-60 кг) и Али Газимаммадов (-90 кг) завоевали серебряные медали.

Бронзовые медали завоевали Салим Султанов (-73 кг), Мехди Аббасов (-81 кг), Роман Гараев (-81 кг), Давуд Намазлы (-100 кг), Видад Алиев (-100 кг), Эльдар Алиев (+100 кг) и Субхан Ахундов (+100 кг).