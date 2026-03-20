20 Марта 2026
20 Марта 2026 18:52
Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема

В Тбилиси стартовал турнир из серии Большого шлема по дзюдо, в котором принимают участие представители Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на татами вышли четыре азербайджанских спортсмена.

В весовой категории до 66 кг Туран Байрамов уверенно прошел по турнирной сетке. Он победил Килиана Ноэля из Франции и Абрекa Нагучева из России, затем в 1/8 финала одолел Ленни Линуса Бюрка из Германии. В четвертьфинале Байрамов оказался сильнее Луукаса Саху из Финляндии, а в полуфинале победил грузина Торнике Гигаури. В решающей схватке азербайджанский спортсмен уступил Нурканату Серикбаеву из Казахстана и завоевал серебряную медаль.

Рашад Елкиев также выступал в категории до 66 кг. Он стартовал с победы над Йохемом ван Хартеном из Нидерландов, однако в 1/8 финала уступил Нурканату Серикбаеву из Казахстана и завершил выступление.

В категории до 48 кг Кенуль Алиева успешно прошла первые два круга, победив Мишээл Алтаншагал из Монголии и Мари Де Варгас Лей из Чили. Однако в четвертьфинале она уступила представительнице Турции Тугче Бедер, а затем проиграла и в утешительной схватке Марине Воробьевой из России.

В весе до 52 кг Лейла Алиева завершила выступление уже после первой схватки, уступив Гефен Примо из Израиля.

Всего сборная Азербайджана заявила на турнир 11 дзюдоистов.

İdman.Biz
Новости по теме

Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо
19 Марта 23:26
Дзюдо

Стали известны результаты жеребьевки турнира Большого шлема по дзюдо

Азербайджан будет представлен 11 дзюдоистами
Федерация дзюдо Азербайджана выдала лицензии 25 клубам и организациям
18 Марта 22:58
Дзюдо

Федерация дзюдо Азербайджана выдала лицензии 25 клубам и организациям

Срок действия лицензий составляет пять лет

300 дзюдоистов сдали экзамены на пояса в Азербайджане
18 Марта 17:36
Дзюдо

300 дзюдоистов сдали экзамены на пояса в Азербайджане

Федерация дзюдо провела официальную аттестацию в Абшеронском олимпийском комплексе

16 дзюдоисток представят Азербайджан на кубке Тюрингии
18 Марта 10:16
Дзюдо

16 дзюдоисток представят Азербайджан на кубке Тюрингии

Соревнования пройдут в немецком городе Бад-Бланкенбург
Азербайджанские юниорки примут участие в международном турнире по дзюдо
18 Марта 07:14
Дзюдо

Азербайджанские юниорки примут участие в международном турнире по дзюдо

На соревнованиях выступят 16 наших юных дзюдоисток
Азербайджанские дзюдоисты выступят на международном турнире Masters
18 Марта 01:25
Дзюдо

Азербайджанские дзюдоисты выступят на международном турнире Masters

Азербайджан в возрастных категориях U-18 и U-21 представят в общей сложности 53 дзюдоиста

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов
18 Марта 10:59
Мировой футбол

Рюдигер вступил в перепалку с Гвардиолой после матча Лиги чемпионов - ВИДЕО

Эпизод произошел сразу после финального свистка

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"
19 Марта 15:30
Мировой футбол

Ноа Ланг прооперирован после тяжелой травмы в матче против "Ливерпуля"

Нападающий "Галатасарая" повредил руку при столкновении с рекламным щитом на "Энфилде"

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом
19 Марта 03:00
Мировой футбол

Футболиста "Галатасарая" унесли на носилках после столкновения с щитом

Игрок "Галатасарая" получил травму и покинул поле на носилках
UFC Baku 2026: первые бои уже известны
19 Марта 13:56
ММА

UFC Baku 2026: первые бои уже известны - ОБНОВЛЕНО

На турнир 27 июня в Баку уже появились два подтвержденный поединка