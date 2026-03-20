Азербайджанский дзюдоист стал вице-чемпионом Большого шлема

В Тбилиси стартовал турнир из серии Большого шлема по дзюдо, в котором принимают участие представители Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в первый соревновательный день на татами вышли четыре азербайджанских спортсмена.

В весовой категории до 66 кг Туран Байрамов уверенно прошел по турнирной сетке. Он победил Килиана Ноэля из Франции и Абрекa Нагучева из России, затем в 1/8 финала одолел Ленни Линуса Бюрка из Германии. В четвертьфинале Байрамов оказался сильнее Луукаса Саху из Финляндии, а в полуфинале победил грузина Торнике Гигаури. В решающей схватке азербайджанский спортсмен уступил Нурканату Серикбаеву из Казахстана и завоевал серебряную медаль.

Рашад Елкиев также выступал в категории до 66 кг. Он стартовал с победы над Йохемом ван Хартеном из Нидерландов, однако в 1/8 финала уступил Нурканату Серикбаеву из Казахстана и завершил выступление.

В категории до 48 кг Кенуль Алиева успешно прошла первые два круга, победив Мишээл Алтаншагал из Монголии и Мари Де Варгас Лей из Чили. Однако в четвертьфинале она уступила представительнице Турции Тугче Бедер, а затем проиграла и в утешительной схватке Марине Воробьевой из России.

В весе до 52 кг Лейла Алиева завершила выступление уже после первой схватки, уступив Гефен Примо из Израиля.

Всего сборная Азербайджана заявила на турнир 11 дзюдоистов.