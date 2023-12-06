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Наохиса Такато: "Моя эпоха закончена. Хочу, чтобы Олимпиаду выиграл Нагаяма"

Дзюдо
Новости
6 Декабря 2023 13:32
Наохиса Такато: "Моя эпоха закончена. Хочу, чтобы Олимпиаду выиграл Нагаяма"

«Моя эпоха окончена. Я хочу, чтобы Нагаяма выиграл Олимпиаду».

Как сообщает İdman.biz об этом заявил один из ведущих японских дзюдоистов, олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира Наохиса Такато (60 кг).

В финале «Большого шлема» Такато уступил в финале своему товарищу по команду Рюджу Нагаяме, после чего сказал много теплых слов в его адрес. «Нагаяма долго работал над этим и, наконец-то заслужил свой шанс. Я почувствовал облегчение от того, что мы смогли сразится друг с другом. В конце-концов я ощутил даже некоторую внутреннюю свободу после этого», - подчеркнул титулованным дзюдоист.

Такато продолжил свою мысль: «Думаю, что мне не нужно быть таким скупым и дать возможность другим проявить себя. Я выиграл, все что мог и думаю, что мои дни как спортсмена окончены. «Старик» сделал все что смог - отметил, улыбаясь, олимпийский чемпион.

«Есть много вещей, которые я бы хотел сделать в будущем. Но для меня поход за очередной Олимпиадой окончен», - добавил Такато
После схватки с Нагаямой со слезами на глазах с чувством удовлетворения он сказал: "Я думаю, мы бились достойно. Считаю, что это была решающая битва" - заявил Такато сказал, не дожидаясь официального заявления Всеяпонской федерации дзюдо о составе на Игры в Париж.

Напомним, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Такато в схватке за бронзу победил азербайджанского дзюдоиста Орхана Сафарова.

İdman.biz

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