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Польша обыграла Турцию, Нигерия уступила Уругваю - итоги первого дня чемпионата мира по човгану

Конный спорт
Новости
7 Июня 2026 23:59
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Польша обыграла Турцию, Нигерия уступила Уругваю - итоги первого дня чемпионата мира по човгану

Состоялись очередные матчи второго чемпионата мира по човгану, проходящего в Баку.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в одном из матчей сборная Польши одержала победу над командой Турции со счетом 3:0.

В заключительной встрече игрового дня сборная Уругвая обыграла команду Нигерии — 2:0.

Таким образом, сборные Польши и Уругвая одержали свои первые победы на турнире.

Напомним, в стартовом матче второго чемпионата мира по човгану сборная Азербайджана победила команду Узбекистана со счетом 4:2.

İdman.Biz
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