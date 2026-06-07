Польша обыграла Турцию, Нигерия уступила Уругваю - итоги первого дня чемпионата мира по човгану

Состоялись очередные матчи второго чемпионата мира по човгану, проходящего в Баку.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, в одном из матчей сборная Польши одержала победу над командой Турции со счетом 3:0.

В заключительной встрече игрового дня сборная Уругвая обыграла команду Нигерии — 2:0.

Таким образом, сборные Польши и Уругвая одержали свои первые победы на турнире.

Напомним, в стартовом матче второго чемпионата мира по човгану сборная Азербайджана победила команду Узбекистана со счетом 4:2.