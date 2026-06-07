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Сборная Азербайджана с победы стартовала на чемпионате мира по човгану - ФОТО

Конный спорт
Новости
7 Июня 2026 20:21
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Сборная Азербайджана с победы стартовала на чемпионате мира по човгану - ФОТО

В первом матче второго чемпионате мира по човгану, который проходит в Баку, состоялся стартовый матч сборной Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу ГПС, соперником азербайджанской команды стала сборная Узбекистана.

Встреча прошла в напряженной и зрелищной борьбе. Сборная Азербайджана продемонстрировала уверенную игру и одержала победу со счетом 4:2.

Таким образом, азербайджанская команда успешно начала выступление на домашнем чемпионате мира по човгану, записав в актив первую победу на турнире.

İdman.Biz
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