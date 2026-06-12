Сборная Азербайджана по човгану вышла в финал чемпионата мира - ФОТО

Сборная Азербайджана по човгану пробилась в финал Второго чемпионата мира, который проходит в Баку.

Как сообщает İdman.Biz, в полуфинальном матче национальная команда встретилась со сборной Уругвая. Игра прошла при полном преимуществе хозяев турнира. Азербайджанские спортсмены контролировали ход встречи и добились убедительной победы со счетом 3:0.

Соперником азербайджанской сборной в финале станет команда Чили, которая также сумела выйти в решающий матч мирового первенства.

Отметим, что Второй чемпионат мира по човгану проходит в столице Азербайджана и собрал сильнейшие команды из разных стран мира.