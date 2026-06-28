В Баку завершился восьмой тур Профессиональной лиги човгана - ФОТО

В конном центре "Бина" состоялись очередные матчи восьмого тура Профессиональной лиги човгана.

Как сообщает İdman.Biz, соревнования проходят при организации Федерации конного спорта Азербайджана.

В стартовом матче тура команда "Шамахы" не оставила шансов "Атилле", одержав крупную победу со счетом 6:0. Затем "Элит" оказался сильнее "Полада" - 2:1.

В следующем поединке "Oмар" уверенно обыграл "Хазар" со счетом 5:0. Самым напряженным стало противостояние "Серхедчи" и "Зафера", в котором победу со счетом 3:2 одержала команда "Серхедчи".

Заключительный матч тура завершился победой "Бута Голден" над "Эмбавуд" - 3:1.

Отметим, что в Профессиональной лиге човкана принимают участие десять команд. Матчи девятого тура состоятся 3 и 4 июля.