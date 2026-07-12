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В Баку завершился первый тур второго круга Профессиональной лиги по човгану - ФОТО

Конный спорт
Новости
12 Июля 2026 15:24
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В Баку завершился первый тур второго круга Профессиональной лиги по човгану

Завершились матчи первого тура второго круга Профессиональной лиги по човгану.

Как сообщает İdman.Biz, встречи, организованные Федерацией конного спорта Азербайджана, состоялись 10-11 июля в Бинагадинском конноспортивном центре.

В первом матче тура встретились "Шамахы" и "Зафар". Поединок завершился минимальной победой команды "Шамахы" со счетом 1:0.

В другой встрече, состоявшейся 10 июля, Embawood уверенно обыграл "Омар" - 3:0.

На следующий игровой день команды Buta Golden и Elite не смогли определить победителя. Матч завершился нулевой ничьей.

Самый крупный результат тура был зафиксирован во встрече между "Серхедчи" и "Атиллой". "Серхедчи" разгромил соперника со счетом 7:0.

Первый тур завершился матчем "Хазар" - "Полад". Команда "Полад" одержала убедительную победу со счетом 6:0.

В Профессиональной лиге по човгану принимают участие 10 команд. Матчи следующего тура второго круга состоятся 24-25 июля.

İdman.Biz
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