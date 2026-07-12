В Баку завершился первый тур второго круга Профессиональной лиги по човгану - ФОТО

Завершились матчи первого тура второго круга Профессиональной лиги по човгану.

Как сообщает İdman.Biz, встречи, организованные Федерацией конного спорта Азербайджана, состоялись 10-11 июля в Бинагадинском конноспортивном центре.

В первом матче тура встретились "Шамахы" и "Зафар". Поединок завершился минимальной победой команды "Шамахы" со счетом 1:0.

В другой встрече, состоявшейся 10 июля, Embawood уверенно обыграл "Омар" - 3:0.

На следующий игровой день команды Buta Golden и Elite не смогли определить победителя. Матч завершился нулевой ничьей.

Самый крупный результат тура был зафиксирован во встрече между "Серхедчи" и "Атиллой". "Серхедчи" разгромил соперника со счетом 7:0.

Первый тур завершился матчем "Хазар" - "Полад". Команда "Полад" одержала убедительную победу со счетом 6:0.

В Профессиональной лиге по човгану принимают участие 10 команд. Матчи следующего тура второго круга состоятся 24-25 июля.