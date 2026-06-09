Нигерия разгромила Турцию на чемпионате мира по човгану в Баку

На чемпионате мира по човгану, который проходит в Баку, состоялся очередной матч группового этапа.

Как сообщает İdman.Biz, на поле встретились сборные Нигерии и Турции.

Встреча прошла в напряженной борьбе, однако нигерийская команда сумела продемонстрировать высокую результативность и уверенно добиться победы.

Сборная Нигерии отправила в ворота соперника шесть мячей и одержала крупную победу со счетом 6:1.

Благодаря этому успеху нигерийская команда записала в свой актив очередную победу на мировом первенстве.