Нигерия разгромила Турцию на чемпионате мира по човгану в Баку

На чемпионате мира по човгану, который проходит в Баку, состоялся очередной матч группового этапа.
Как сообщает İdman.Biz, на поле встретились сборные Нигерии и Турции.
Встреча прошла в напряженной борьбе, однако нигерийская команда сумела продемонстрировать высокую результативность и уверенно добиться победы.
Сборная Нигерии отправила в ворота соперника шесть мячей и одержала крупную победу со счетом 6:1.
Благодаря этому успеху нигерийская команда записала в свой актив очередную победу на мировом первенстве.