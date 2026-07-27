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Состоялись матчи второго тура второго круга Профессиональной лиги човгана - ФОТО

Конный спорт
Новости
27 Июля 2026 01:10
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Состоялись матчи второго тура второго круга Профессиональной лиги човгана - ФОТО

В Азербайджане состоялись матчи второго тура второго круга Профессиональной лиги човгана.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день тура, организованного Федерацией конного спорта в конноспортивном центре "Бина", команда "Эмбавуд" обыграла "Шамахы" со счетом 2:0. Встреча между клубами "Бута Голден" и "Зафар" завершилась вничью — 1:1.

25 июля команда "Серхедчи" одержала уверенную победу над "Омаром" со счетом 6:0. В другом матче дня "Элит" нанес поражение "Хазару" со счетом 3:0.

Матч, запланированный между командами "Полад" и "Атилла", не состоялся. Ввиду неявки команды "Атилла" на игру, клубу "Полад" была присуждена техническая победа со счетом 6:0.

Матчи третьего тура второго круга Профессиональной лиги човгана, в которой ведут борьбу 10 команд, пройдут 11–12 сентября.

İdman.Biz
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