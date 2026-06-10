ЧМ по човгану: Кувейт уступил Чили, Узбекистан и Казахстан разошлись миром

В очередном матче второго чемпионата мира по човгану, проходящего в Баку, встретились национальные сборные Узбекистана и Казахстана.

Об этом İdman.Biz сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС).

Встреча, прошедшая в условиях высокой конкуренции и обоюдной борьбы, запомнилась надежной игрой обеих команд.

Несмотря на усилия сторон, матч завершился ничьей со счетом 0:0.

Таким образом, команды набрали по 1 очку.

В другом матче дня встречались сборная Чили обыграла Кувейт.

По ходу встречи южноамериканская команда отправила в ворота соперника два безответных мяча - 2:0.

Таким образом, сборная Чили одержала очередную победу на турнире и пополнила свой актив тремя очками.