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Гюлай Фарзалиева: "Не хочу быть вынуждена продолжить карьеру за рубежом"

Конный спорт
Новости
30 Июля 2026 18:34
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Гюлай Фарзалиева: "Не хочу быть вынуждена продолжить карьеру за рубежом"

Гюлай Фарзалиева: "Не хочу продолжать карьеру за рубежом"

17-летняя спортсменка рассчитывает возобновить тренировки в Азербайджане

Азербайджанская спортсменка по конкуру Гюлай Фарзалиева заявила, что пока не получила предложений от местных конноспортивных клубов.

"Мы не знаем, почему нет предложений и что произошло. При этом конноспортивные клубы ищут молодых и талантливых спортсменов. Я с нетерпением жду возможности вернуться в конноспортивный клуб "Серхедчи" Государственной пограничной службы. Он стал для меня очень родным. На протяжении семи лет я достойно представляла этот клуб в конкуре и продолжала там спортивную деятельность", - цитирует Фарзалиеву sumqayit24.az.

17-летняя спортсменка отметила, что переход в другой клуб может создать для ее семьи временные и финансовые трудности.

"Конноспортивный центр в Новханы находится очень близко к месту моего проживания. Если предложения поступят от других клубов, у нашей семьи не хватит времени и материальных возможностей регулярно ездить туда. Поэтому прошу предоставить мне возможность продолжить деятельность в конноспортивном центре в Новханы", - сказала она.

Фарзалиева подчеркнула, что ее главной целью остается достойное представление Азербайджана на международной арене.

"Моя цель - в будущем достойно представлять Азербайджан и поднимать наш флаг на международной арене. Мы выражаем глубокую благодарность отважным братьям и сестрам нашей Родины, которые поддерживают меня и мою семью. Надеюсь, что вы и дальше не оставите нас без поддержки и мне не придется продолжать спортивную карьеру в другой стране", - добавила спортсменка.

İdman.Biz
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