Профессиональная лига човгана: "Полад" и "Серхедчи" одержали крупнейшие победы

В Конном центре Бина прошел первый тур нового сезона Профессиональной лиги човгана, организованного Федерацией конного спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, торжественная церемония открытия началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Особую атмосферу мероприятию придали выступления образцового оркестра Государственной пограничной службы, танцевального ансамбля и известных артистов.

Матчи первого тура запомнились напряженной борьбой и зрелищными поединками. "Зафар" одержал минимальную победу над "Шамахы" со счетом 1:0. Несмотря на активные атаки обеих команд, единственный гол встречи забил наездник "Зафара". "Эмбавуд" переиграл "Омар" со счетом 2:1 в динамичном матче с большим количеством атакующих действий. "Элит" одолел "Бута Голден" 1:0. "Серхедчи" продемонстрировал мощную игру, разгромив "Атиллу" со счетом 10:0 - одна из самых крупных побед тура. "Полад" одержал самую впечатляющую победу, обыграв "Хазар" со счетом 11:0 в самом результативном матче тура.

Следующий тур Профессиональной лиги човгана состоится 27-28 марта. Соревнования продлятся до 21 ноября 2026 года.

Отметим, что човган - традиционный азербайджанский конный спорт, включенный в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он сочетает в себе элементы поло и национальной воинской подготовки, демонстрируя мастерство наездников и слаженность командных действий.