Профессиональная лига човгана: "Полад" и "Серхедчи" одержали крупнейшие победы

14 Марта 2026 17:43
В Конном центре Бина прошел первый тур нового сезона Профессиональной лиги човгана, организованного Федерацией конного спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, торжественная церемония открытия началась с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Особую атмосферу мероприятию придали выступления образцового оркестра Государственной пограничной службы, танцевального ансамбля и известных артистов.

Матчи первого тура запомнились напряженной борьбой и зрелищными поединками. "Зафар" одержал минимальную победу над "Шамахы" со счетом 1:0. Несмотря на активные атаки обеих команд, единственный гол встречи забил наездник "Зафара". "Эмбавуд" переиграл "Омар" со счетом 2:1 в динамичном матче с большим количеством атакующих действий. "Элит" одолел "Бута Голден" 1:0. "Серхедчи" продемонстрировал мощную игру, разгромив "Атиллу" со счетом 10:0 - одна из самых крупных побед тура. "Полад" одержал самую впечатляющую победу, обыграв "Хазар" со счетом 11:0 в самом результативном матче тура.

Следующий тур Профессиональной лиги човгана состоится 27-28 марта. Соревнования продлятся до 21 ноября 2026 года.

Отметим, что човган - традиционный азербайджанский конный спорт, включенный в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Он сочетает в себе элементы поло и национальной воинской подготовки, демонстрируя мастерство наездников и слаженность командных действий.

Новости по теме

Государственный таможенный комитет оштрафовал президента Федерации конного спорта
7 Марта 16:46
Конный спорт

Государственный таможенный комитет оштрафовал президента Федерации конного спорта

Эльчин Гулиев привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил

Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в конном спорте
6 Марта 14:13
Конный спорт

Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в конном спорте - ФОТО

Документ действует 5 лет и предусматривает проведение совместных мероприятий

Туркменская группа Galkynyş выступила с шоу в Конном центре Бина
5 Марта 13:13
Конный спорт

Туркменская группа Galkynyş выступила с шоу в Конном центре Бина - ФОТО

Мероприятие прошло при организации Федерации конного спорта Азербайджана
В Баку прошли соревнования по конкуру - ФОТО
22 Февраля 13:15
Конный спорт

В Баку прошли соревнования по конкуру - ФОТО

В турнире приняли участие представители различных клубов страны

В Баку определились победители кубка по конкуру "Серхедчи" - ФОТО
22 Февраля 05:18
Конный спорт

В Баку определились победители кубка по конкуру "Серхедчи" - ФОТО

Абсолютное лидерство продемонстрировал представитель конного клуба Elite Анар Гумбатов
Сеид Мусаев: "В случае неудач проблему надо искать в себе, а не в лошади" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
12 Февраля 16:08
Конный спорт

Сеид Мусаев: "В случае неудач проблему надо искать в себе, а не в лошади" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с конкуристом Сеидом Мусаевым

Самое читаемое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
12 Марта 16:11
Другое

Вице-президент Федерации кунг-фу обвиняет президента федерации ушу - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Бабек Алиев о внутреннем расколе в азербайджанских единоборствах и политических кознях США в МОК
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Вечер разгромов в ЛЧ: "Реал", "ПСЖ" и "Буде-Глимт" забили 11 голов
12 Марта 02:00
Мировой футбол

Вечер разгромов в ЛЧ: "Реал", "ПСЖ" и "Буде-Глимт" забили 11 голов - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Вальверде оформил хет-трик против "Манчестер Сити", а Кварацхелия сделал дубль за парижан
Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО
12 Марта 22:46
Борьба

Гюнай Гурбанова завоевала "золото" чемпионата Европы - ОБНОВЛЕНО

У Гюльтекин Шириновой - "серебро"