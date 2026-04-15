В Баку завершились соревнования по конкуру за "Кубок весны" - ФОТО

В Баку завершились соревнования по конкуру за "Кубок весны".

Как передает İdman.Biz, турнир прошел 14-15 апреля под эгидой Федерации конного спорта Азербайджана.

Соревнования проводились в трех категориях: A (90 см), L (115 см) и M (125 см). В них приняли участие как спортсмены до 21 года на лошадях до 6 лет, так и взрослые наездники без возрастных ограничений.

В категории A победу одержала Аян Фараджова. Второе место заняла Мадина Мамедова, третьей стала Амена Гоницци.

В категории L лучшим стал Анар Гумбатов, второе место занял Эльмар Абдуллаев, третье - Саид Мусаев.

В категории M победу праздновал Мубариз Гусейнов. Второе место занял Эльмар Абдуллаев, третьим стал Сеид Мусаев.

По итогам двухдневных соревнований победители в каждой категории были награждены "Кубком весны", медалями и дипломами, призеры также получили медали и почетные грамоты.