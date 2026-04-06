6 Апреля 2026 12:58
В Профессиональной лиге човгана завершился третий тур - ФОТО/ВИДЕО

В Профессиональной лиге човгана завершились матчи третьего тура.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана, в центральной встрече "Серхедчи" обыграл "Эмбавуд" со счетом 2:1.

В других матчах тура "Бута Голден" разгромил "Шамахы" (5:0), "Зафар" победил "Хазар" (7:0), а "Полад" оказался сильнее "Омара" (3:0).

Клуб "Атилла" получил техническое поражение 0:6 за неявку на матч с "Элит".

После трех туров в таблице лидируют "Полад", "Серхедчи" и "Элит" — у всех по 9 очков.

В гонке бомбардиров впереди игрок "Полада" Шафайят Будагов (9 голов). Далее идут Самир Пиримов (8), Вахид Мамедов (7) и Ибрагим Рзалы (5).

İdman.Biz
Новости по теме

Девять стран подтвердили участие в чемпионате мира по човгану в Баку
2 Апреля 14:51
Конный спорт

Девять стран подтвердили участие в чемпионате мира по човгану в Баку

Турнир пройдет 7-13 июня в Бакинском конном центре

Жокей проигнорировал боль ради спасения лошади
21 Марта 09:25
Конный спорт

Жокей проигнорировал боль ради спасения лошади - ВИДЕО

Инцидент на скачках в Японии стал примером высшего профессионализма и любви к животным
Профессиональная лига човгана: "Полад" и "Серхедчи" одержали крупнейшие победы
14 Марта 17:43
Конный спорт

Профессиональная лига човгана: "Полад" и "Серхедчи" одержали крупнейшие победы

В конном центре Бина стартовал новый сезон национального вида спорта

Государственный таможенный комитет оштрафовал президента Федерации конного спорта
7 Марта 16:46
Конный спорт

Государственный таможенный комитет оштрафовал президента Федерации конного спорта

Эльчин Гулиев привлечен к ответственности за нарушение таможенных правил

Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в конном спорте
6 Марта 14:13
Конный спорт

Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в конном спорте - ФОТО

Документ действует 5 лет и предусматривает проведение совместных мероприятий

Туркменская группа Galkynyş выступила с шоу в Конном центре Бина
5 Марта 13:13
Конный спорт

Туркменская группа Galkynyş выступила с шоу в Конном центре Бина - ФОТО

Мероприятие прошло при организации Федерации конного спорта Азербайджана

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче
В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО
3 Апреля 21:44
Гимнастика

В Баку завершился первый день AGF Trophy по художественной гимнастике - ФОТО/ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанские гимнастки вышли в финалы в нескольких дисциплинах