В Профессиональной лиге човгана завершился третий тур - ФОТО/ВИДЕО

В Профессиональной лиге човгана завершились матчи третьего тура.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана, в центральной встрече "Серхедчи" обыграл "Эмбавуд" со счетом 2:1.

В других матчах тура "Бута Голден" разгромил "Шамахы" (5:0), "Зафар" победил "Хазар" (7:0), а "Полад" оказался сильнее "Омара" (3:0).

Клуб "Атилла" получил техническое поражение 0:6 за неявку на матч с "Элит".

После трех туров в таблице лидируют "Полад", "Серхедчи" и "Элит" — у всех по 9 очков.

В гонке бомбардиров впереди игрок "Полада" Шафайят Будагов (9 голов). Далее идут Самир Пиримов (8), Вахид Мамедов (7) и Ибрагим Рзалы (5).