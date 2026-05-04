Сборная Азербайджана по човгану начинает подготовку к ЧМ в Баку

Сборная Азербайджана по човгану начинает учебно-тренировочные сборы в Баку перед чемпионатом мира.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана, первый этап подготовки пройдет с 5 по 20 мая.

На этом этапе каждая команда, участвующая в Профессиональной лиге по човгану, направила по два сильнейших игрока в распоряжение главного тренера сборной Али Татлыева. В федерации считают такой подход шансом для всех команд и спортсменов проявить себя в борьбе за место в национальной команде.

По ходу сборов игроки, которые не смогут себя оправдать, уступят место другим кандидатам. 20 мая первый этап подготовки завершится, после чего главный тренер выберет 10 сильнейших спортсменов из расширенного состава из 20 человек.

Отметим, что чемпионат мира по човгану пройдет 7-13 июня в Конном центре Бина.