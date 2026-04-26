В Лиге човгана зафиксирована самая крупная победа сезона

Завершился пятый тур Профессиональной лиги човгана Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию конного спорта, в центральном матче первого круга "Сярхядчи" обыграл "Полад" со счетом 2:0 и с абсолютным показателем возглавил турнирную таблицу.

В других матчах тура зафиксированы следующие результаты: Embawood победил Elite (2:1), "Шамахы" разгромил "Хазар" (6:0), а встреча между "Зафар" и "Омар" завершилась вничью (1:1). Самая крупная победа в текущем сезоне была зафиксирована в игре "Бута Голден" — "Атилла", которая завершилась со счетом 13:0.

По итогам пяти туров лидером чемпионата является "Сярхядчи". Второе и третье места делят "Поlad" и "Бута Голден", имеющие в активе по 12 очков.

В списке бомбардиров лидируют игроки "Бута Голден" Шафаят Будагов и Шамиль Исламов, забившие по 10 голов. "Атилла" остается единственной командой лиги, которой пока не удалось отличиться забитым мячом.