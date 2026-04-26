26 Апреля 2026 03:30
В Лиге човгана зафиксирована самая крупная победа сезона

Завершился пятый тур Профессиональной лиги човгана Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию конного спорта, в центральном матче первого круга "Сярхядчи" обыграл "Полад" со счетом 2:0 и с абсолютным показателем возглавил турнирную таблицу.

В других матчах тура зафиксированы следующие результаты: Embawood победил Elite (2:1), "Шамахы" разгромил "Хазар" (6:0), а встреча между "Зафар" и "Омар" завершилась вничью (1:1). Самая крупная победа в текущем сезоне была зафиксирована в игре "Бута Голден" — "Атилла", которая завершилась со счетом 13:0.

По итогам пяти туров лидером чемпионата является "Сярхядчи". Второе и третье места делят "Поlad" и "Бута Голден", имеющие в активе по 12 очков.

В списке бомбардиров лидируют игроки "Бута Голден" Шафаят Будагов и Шамиль Исламов, забившие по 10 голов. "Атилла" остается единственной командой лиги, которой пока не удалось отличиться забитым мячом.

İdman.Biz
Новости по теме

Анар Гумбатов выступил на международном турнире по конкуру в Ташкенте
25 Апреля 19:20
Конный спорт

Анар Гумбатов выступил на международном турнире по конкуру в Ташкенте

Представитель Азербайджана вошел в число лучших на соревнованиях Mantena Cup.
В пятом туре Лиги човгана встретятся лидеры
23 Апреля 12:27
Конный спорт

В пятом туре Лиги човгана встретятся лидеры

Центральный матч первого круга пройдет между "Поладом" и "Серхедчи"

Профессиональная лига човгана: "Шамахы" и "Элит" разошлись миром, "Хазар" потерпел разгромное поражение - ФОТО
19 Апреля 03:18
Конный спорт

Профессиональная лига човгана: "Шамахы" и "Элит" разошлись миром, "Хазар" потерпел разгромное поражение - ФОТО

Матчи пятого тура пройдут 24–25 апреля
Представитель Азербайджана завоевал "золото" на турнире в Бельгии
18 Апреля 20:56
Конный спорт

Представитель Азербайджана завоевал "золото" на турнире в Бельгии

За награды боролись всадники из 41 страны

В Баку завершились соревнования по конкуру за "Кубок весны"
15 Апреля 21:57
Конный спорт

В Баку завершились соревнования по конкуру за "Кубок весны" - ФОТО

Турнир прошел в нескольких категориях с участием ведущих наездников страны

В Новханы пройдет турнир по конкуру "Кубок весны"
10 Апреля 18:04
Конный спорт

В Новханы пройдет турнир по конкуру "Кубок весны"

Участники разыграют награды в трех категориях

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ
23 Апреля 20:20
ЧМ-2026

Ямаль будет включен в предварительный список сборной Испании на ЧМ - СМИ - ОБНОВЛЕНО

Предварительный список должен включать от 35 до 55 футболистов
Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
24 Апреля 15:46
Шахматы

Ниджат Абасов: "После успеха на чемпионата Европы вновь почувствовал драйв" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Новоиспеченный вице-чемпион Европы поделился впечатлениями от недавнего первенства континента

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы
23 Апреля 23:00
Мировой футбол

Ламин Ямаль обратился к болельщикам на фоне тяжелой травмы

Вингер получил повреждение в матче 33-го тура чемпионата Испании с "Сельтой"
Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
24 Апреля 19:43
Борьба

Ислам Базарганов в финале Евро по борьбе, Гаджиев оспорит "бронзу" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Поединки за медали состоятся в субботу