Представитель Азербайджана завоевал "золото" на турнире в Бельгии

Азербайджанский всадник Патрик Макэнти одержал победу на престижном турнире по конкуру CSI2 Easter Tour, прошедшем в бельгийском городе Опглаббек.

Как сообщает Idman.Biz, в борьбе за награды участвовал 41 представитель ведущих конных держав, включая Великобританию, США, Германию и Бельгию.

Выступая на лошади Lloyd’s Mury Marais Z, Макэнти блестяще справился с маршрутом с высотой препятствий 140 см. Проявив мастерство в обоих раундах соревнований, Макэнти показал лучшее время и поднялся на высшую ступень пьедестала почета.