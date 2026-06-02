В Баку разыгран Кубок "Омар" по конкуру - ФОТО

В конном клубе "Омар" состоялись соревнования по конкуру, организованные при поддержке Федерации конного спорта Азербайджана, сообщает İdman.Biz со ссылкой на Государственную пограничную службу Азербайджана.

В категории "А" спортсмены преодолевали препятствия высотой 90-100 см, а в категории "M*" - от 115 до 130 см. В соревнованиях приняли участие представители различных конных клубов страны. Спортсмены до 21 года выступали на лошадях не старше шести лет, а для участников старше 21 года возрастных ограничений для лошадей не предусматривалось.

В категории "А" за победу боролись 24 спортсмена. Победительницей стала представительница Республиканской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью Амена Гоницци на лошади Пур-Пур. Второе место заняла представительница клуба "Омар" Марьям Габибова на Каспарине, третье - Аян Фараджова на Тибете.

В категории "M*" выступили 13 спортсменов. Победу одержал представитель клуба "Элит" Сеид Мусаев на лошади Зидан Д. Вторым стал Кенан Новрузов из клуба "Омар" на Туту МНМ, третьим - представитель конного центра "Серхедчи" Рамиль Ибрагимов на лошади Ширин.

По итогам Кубка "Омара" победители и призеры были награждены кубками, медалями и почетными дипломами.