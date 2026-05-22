В Петергофе произошел крупный пожар на конной базе

В российском Петергофе произошел сильный пожар на базе по конному спорту.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на российские СМИ, возгорание произошло в конноспортивном клубе "Виера".

По предварительным данным, в результате пожара погибли 18 лошадей.

Директор базы заявил, что причины случившегося сейчас устанавливаются. По его словам, у владельца объекта не было конфликтов с местными жителями, а угроз о поджоге в адрес базы ранее не поступало.

Конная база "Виера" рассчитана на содержание 35 лошадей. При этом не исключается, что число погибших животных может увеличиться.