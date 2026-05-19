Карабахские лошади сорвали овации в Виндзоре - ФОТО

В Великобритании завершилось одно из самых престижных мировых событий в сфере конного спорта - Windsor Royal Horse Show 2026.
Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан вновь был достойно представлен на традиционном мероприятии, которое ежегодно проводится в честь членов королевской семьи Соединенного Королевства.
Шоу в Виндзоре, куда Азербайджан приглашается с 2012 года, стало одной из важных международных площадок для популяризации древней и уникальной культуры страны.
При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта Азербайджана на мероприятии выступили кавалерийский отряд Государственной пограничной службы и танцевальный ансамбль "Серхедчи".
Национальные костюмы, музыкальные композиции и зрелищные сцены джигитовки на карабахских лошадях вызвали большой интерес у зрителей.
В 20-минутных шоу-программах всадники продемонстрировали точность, ловкость и высокий уровень мастерства. Особое внимание публики также привлекли выступления ансамбля и исполнение национальной музыки.
В рамках Windsor Royal Horse Show были представлены и образцы азербайджанской культуры. Организованный Фондом Гейдара Алиева