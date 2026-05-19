19 Мая 2026
Карабахские лошади сорвали овации в Виндзоре - ФОТО

19 Мая 2026 10:15
В Великобритании завершилось одно из самых престижных мировых событий в сфере конного спорта - Windsor Royal Horse Show 2026.

Как сообщает İdman.Biz, Азербайджан вновь был достойно представлен на традиционном мероприятии, которое ежегодно проводится в честь членов королевской семьи Соединенного Королевства.

Шоу в Виндзоре, куда Азербайджан приглашается с 2012 года, стало одной из важных международных площадок для популяризации древней и уникальной культуры страны.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева и организации Федерации конного спорта Азербайджана на мероприятии выступили кавалерийский отряд Государственной пограничной службы и танцевальный ансамбль "Серхедчи".

Национальные костюмы, музыкальные композиции и зрелищные сцены джигитовки на карабахских лошадях вызвали большой интерес у зрителей.

В 20-минутных шоу-программах всадники продемонстрировали точность, ловкость и высокий уровень мастерства. Особое внимание публики также привлекли выступления ансамбля и исполнение национальной музыки.

В рамках Windsor Royal Horse Show были представлены и образцы азербайджанской культуры. Организованный Фондом Гейдара Алиева

