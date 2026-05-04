Определились все участники ЧМ по човгану в Баку

4 Мая 2026 11:38
Определились все участники ЧМ по човгану в Баку

Определился полный состав участников чемпионата мира по човгану, который пройдет в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Международную федерацию човгана, последней командой, подтвердившей участие по специальному приглашению, стала сборная Кувейта.

В турнире выступят хозяин соревнований Азербайджан, а также Польша и Мальта из европейской зоны, Нигерия и Гана из Африки, Узбекистан, Казахстан и Кувейт из Азии, Уругвай и Чили из Южной Америки.

Отметим, что чемпионат мира пройдет 7-13 июня в конном центре Бина.

İdman.Biz
