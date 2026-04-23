В пятом туре Лиги човгана встретятся лидеры

Определены даты матчей пятого тура Профессиональной лиги човгана.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана, центральная встреча тура и всего первого круга состоится 24 апреля.

В очном матче сойдутся "Полад" и "Серхедчи", которые выиграли все четыре предыдущих встречи. Таким образом, как минимум одна из команд впервые в сезоне потеряет очки.

Этой ситуацией может воспользоваться "Элит", потерявший очки в прошлом туре. В случае победы над "Эмбавудом" команда сможет приблизиться к лидерам. Однако соперник сейчас занимает четвертое место и также намерен улучшить положение в таблице.

Интерес вызывает и матч "Бута Голден" — "Атилла". Команда "Атилла" в четырех турах пока не забила ни одного мяча и постарается прервать неудачную серию.

Тур стартует 24 апреля игрой "Хазар" — "Шамахы", а завершится на следующий день встречей "Зафар" — "Омар".

Все матчи пройдут в конном центре Бина.