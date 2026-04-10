В Новханы пройдет турнир по конкуру "Кубок весны"

10 Апреля 2026 18:04
В Азербайджане состоится турнир по конкуру "Кубок весны".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию конного спорта Азербайджана, соревнования пройдут 14-15 апреля в Конноспортивном центре "Серхедчи" в поселке Новханы.

В турнире примут участие более 20 спортсменов, представляющих клубы "Омар", "Серхедчи", "Мурад" и "Элит", а также Специализированную детско-юношескую спортивную школу олимпийского резерва по конному спорту и современному пятиборью.

Соревнования пройдут в трех категориях в зависимости от высоты препятствий: 90 см (категория A), 115 см (категория L) и 125 см (категория M).

По итогам турнира участники, занявшие первые пять мест в каждой категории, будут награждены призами.

İdman.Biz
