На британском ипподроме женщину отбросило ударом лошади - ВИДЕО

28 Мая 2026 10:04
На ипподроме Редкар в британском графстве Северный Йоркшир во время скачек произошел опасный инцидент с участием лошади.

Как сообщает İdman.Biz, сотрудница команды тренера Ричарда Фейхи Хлоя Брейоди подошла к лошади по кличке Kameko Fever, чтобы проверить уздечку и стремена. В этот момент животное нанесло мощный удар задними копытами.

От удара женщину подбросило в воздух, после чего она упала на землю. Инцидент попал в прямую телевизионную трансляцию соревнований.

Медицинская бригада оперативно оказала пострадавшей помощь, после чего ее доставили в больницу. Позднее стало известно, что серьезных травм Брейоди избежала и отделалась ушибами.

Несмотря на случившееся, Kameko Fever все же приняла участие в заезде и финишировала 11-й среди 13 участников.

