30 Апреля 2026
Лига човгана: "Бута Голден" сыграет с "Поладом"

30 Апреля 2026 10:44
В Лиге човгана продолжается борьба, и в начале мая состоятся матчи шестого тура.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию конного спорта, центральным противостоянием станет встреча "Бута Голден" с "Поладом".

"Бута Голден" подходит к игре после разгромной победы над "Атиллой" со счетом 13:0 и постарается подтвердить свою результативность. "Полад" же намерен взять реванш после поражения от "Серхедчи", из-за которого команда потеряла лидерство.

Лидер турнира "Серхедчи" сыграет с "Хазаром", который пока не набрал очков. Идущий третьим "Эмбавуд" встретится с последней командой таблицы "Атиллой" и считается фаворитом. Также интерес вызывает матч "Элит" - "Зафар", где сойдутся команды из середины таблицы.

Тур откроется встречей "Шамахы" - "Омар".

Все матчи пройдут в Конном центре Бина.

İdman.Biz
