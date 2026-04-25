Анар Гумбатов выступил на международном турнире по конкуру в Ташкенте

Воспитанник клуба "Элит" Анар Гумбатов принял участие в международном турнире по конкуру Mantena Cup, который прошел в столице Узбекистана Ташкенте.

Как сообщает İdman.Biz, об этом проинформировала Федерация конного спорта Азербайджана.

Соревнования были включены в официальный календарный план Международной федерации конного спорта, что подчеркивает высокий статус турнира.

Азербайджанский спортсмен выступал на лошади по кличке Агат и показал достойные результаты в нескольких дисциплинах.

В соревнованиях по преодолению препятствий высотой 110 сантиметров Гумбатов занял пятое место.

В категории с барьерами высотой 115 сантиметров представитель Азербайджана финишировал шестым.

Таким образом, азербайджанский всадник сумел войти в число сильнейших участников международного старта.

Отметим, что в турнире участвовали 10 спортсменов, представлявших девять стран.