Фарид Эйвазов: "Мы станем свидетелями очень интересных и конкурентных матчей"

Исполнительный директор Международной федерации човгана Фарид Эйвазов заявил, что чемпионат мира в Баку станет не только борьбой за титул, но и показателем дружбы, спортивного духа и международного сотрудничества.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на report.az, представитель федерации отметил, что болельщиков ждут напряженные и интересные матчи.

"Выражаем особую благодарность центру конного спорта Бина и Государственной пограничной службе за поддержку в организации этого престижного турнира. Благодаря их поддержке човган получает дальнейшее развитие на международном уровне, а древние спортивные традиции сохраняются. Это не только соревнование, определяющее победителей, но и показатель дружбы, спортивного духа и международного сотрудничества. Желаем успехов всем командам и уверенно заявляем, что болельщиков ждут захватывающие матчи", - сказал Эйвазов.

Он также отметил, что прошлогодний победитель вновь входит в число фаворитов.

"В рамках международного чемпионата по човгану мы станем свидетелями очень интересных и конкурентных матчей. Сильные команды, представляющие разные страны, продемонстрируют свое мастерство на поле, что придаст турниру особую динамику. Победитель прошлого континентального чемпионата и в этом году остается среди фаворитов. Но човган - такая игра, где любой результат определяется на поле. У каждой команды есть шанс победить, и именно это делает соревнования еще более интересными и непредсказуемыми", - подчеркнул он.

Напомним, что чемпионат мира пройдет 7-13 июня в центре конного спорта "Бина".