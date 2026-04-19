Профессиональная лига човгана: "Шамахы" и "Элит" разошлись миром, "Хазар" потерпел разгромное поражение - ФОТО

В Конном центре "Бина" при организации Федерации конного спорта Азербайджана прошли игры четвертого тура Профессиональной лиги човгана. В течение двух соревновательных дней любители этой игры стали свидетелями интересных и напряженных противостояний.

Как сообщает İdman.Biz, в первый день тура, 17 апреля, встретились команды "Шамахы" и "Элит". Эта игра завершилась вничью — 0:0. В другом матче дня команде "Атилла" было засчитано техническое поражение со счетом 0:6 из-за неявки на игру против "Омара".

В матчах, состоявшихся 18 апреля, команда "Полад" одержала победу над "Зафаром" со счетом 2:0. Самым результативным поединком тура стала встреча между Embawood и "Хазаром". Забив в ворота соперника шесть мячей, Embawood пропустил единожды и одержал убедительную победу со счетом — 6:1. В заключительной игре тура "Серхедчи" обыграл команду Buta Golden - 2:0.

Отметим, что матчи пятого тура Профессиональной лиги човгана, в которой ведут борьбу 10 команд, пройдут 24–25 апреля.