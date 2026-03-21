Жокей проигнорировал боль ради спасения лошади - ВИДЕО

Японский жокей Косэй Миура продемонстрировал исключительную приверженность своему делу во время несчастного случая на скачках. После падения вместе с лошадью во время заезда опытный наездник, несмотря на полученные травмы, в первую очередь бросился проверять состояние своего животного.

Как сообщает İdman.Biz, Миура проигнорировал собственные страдания и шоковое состояние, чтобы оказать помощь лошади сразу после инцидента. Очевидцы и пользователи социальных сетей отметили, что жокей не тратил времени на оценку своего здоровья, пока не убедился, что животное в безопасности. Специалисты назвали этот поступок "образцовым проявлением гуманности и ответственности", подчеркнув тесную связь между наездником и его партнером.

На данный момент состояние здоровья Косэя Миуры и его лошади оценивается как стабильное. Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, а видеозапись момента стала вирусной, собрав тысячи положительных откликов по всему миру.