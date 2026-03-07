7 Марта 2026
RU

Государственный таможенный комитет оштрафовал президента Федерации конного спорта

Конный спорт
Новости
7 Марта 2026 16:46
16
Государственный таможенный комитет оштрафовал президента Федерации конного спорта

Государственный таможенный комитет оштрафовал президента Федерации конного спорта Азербайджана Эльчина Гулиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на qaynarinfo.az, в отношении общественного объединения "Федерация конного спорта Азербайджана" был составлен протокол по статье 493 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение сроков представления таможенной декларации и сопутствующих документов.

Согласно материалам дела, груз с живыми лошадьми, ввезенный из Турции через таможенный пост "Красный мост" Товузского таможенного управления, был доставлен на территорию Азербайджана без своевременного представления соответствующей таможенной декларации.

Согласно статье 149.3 Таможенного кодекса, декларация на импортируемые грузы должна быть представлена в таможенный орган не позднее чем через 15 дней.

Дело было рассмотрено в суде. Несмотря на уведомление о времени и месте заседания, представители Федерации в суд не явились.

В итоге суд признал руководителя общественного объединения Эльчина Гулиева виновным в административном правонарушении и назначил штраф в размере 300 манатов.

Отметим, что Эльчин Гулиев, занимающий должность начальника Государственной пограничной службы, является президентом Федерации конного спорта Азербайджана с 2009 года.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в конном спорте
6 Марта 14:13
Конный спорт

Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в конном спорте - ФОТО

Документ действует 5 лет и предусматривает проведение совместных мероприятий

Туркменская группа Galkynyş выступила с шоу в Конном центре Бина
5 Марта 13:13
Конный спорт

Туркменская группа Galkynyş выступила с шоу в Конном центре Бина - ФОТО

Мероприятие прошло при организации Федерации конного спорта Азербайджана
В Баку прошли соревнования по конкуру - ФОТО
22 Февраля 13:15
Конный спорт

В Баку прошли соревнования по конкуру - ФОТО

В турнире приняли участие представители различных клубов страны

В Баку определились победители кубка по конкуру "Серхедчи" - ФОТО
22 Февраля 05:18
Конный спорт

В Баку определились победители кубка по конкуру "Серхедчи" - ФОТО

Абсолютное лидерство продемонстрировал представитель конного клуба Elite Анар Гумбатов
Сеид Мусаев: "В случае неудач проблему надо искать в себе, а не в лошади" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
12 Февраля 16:08
Конный спорт

Сеид Мусаев: "В случае неудач проблему надо искать в себе, а не в лошади" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с конкуристом Сеидом Мусаевым

На чемпионат мира по човгану в Баку квалифицировались еще две сборные
9 Февраля 09:26
Конный спорт

На чемпионат мира по човгану в Баку квалифицировались еще две сборные - ФОТО

По итогам чемпионата Южной Америки определились новые участники мирового первенства

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии
6 Марта 21:57
Дзюдо

Азербайджанский дзюдоист завоевал "золото" Гран-при в Австрии - ОБНОВЛЕНО\ ФОТО + ВИДЕО

Руслан Пашаев победил в финале турнира в Линце