Государственный таможенный комитет оштрафовал президента Федерации конного спорта Азербайджана Эльчина Гулиева.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на qaynarinfo.az, в отношении общественного объединения "Федерация конного спорта Азербайджана" был составлен протокол по статье 493 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение сроков представления таможенной декларации и сопутствующих документов.

Согласно материалам дела, груз с живыми лошадьми, ввезенный из Турции через таможенный пост "Красный мост" Товузского таможенного управления, был доставлен на территорию Азербайджана без своевременного представления соответствующей таможенной декларации.

Согласно статье 149.3 Таможенного кодекса, декларация на импортируемые грузы должна быть представлена в таможенный орган не позднее чем через 15 дней.

Дело было рассмотрено в суде. Несмотря на уведомление о времени и месте заседания, представители Федерации в суд не явились.

В итоге суд признал руководителя общественного объединения Эльчина Гулиева виновным в административном правонарушении и назначил штраф в размере 300 манатов.

Отметим, что Эльчин Гулиев, занимающий должность начальника Государственной пограничной службы, является президентом Федерации конного спорта Азербайджана с 2009 года.