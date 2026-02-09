9 Февраля 2026
На чемпионат мира по човгану в Баку квалифицировались еще две сборные - ФОТО

Конный спорт
Новости
9 Февраля 2026 09:26
На чемпионат мира по човгану в Баку квалифицировались еще две сборные

По итогам чемпионата Южной Америки, завершившегося в Аргентине, определились еще две сборные, которые выступят на чемпионате мира по човгану, который пройдет в июне этого года в Азербайджане.

Как сообщает İdman.Biz, право участия в бакинском турнире завоевали сборные Уругвая и Чили, занявшие первое и второе места на континентальном первенстве, организованном Международной федерацией човгана.

В финальном матче турнира сборная Уругвая в напряженной борьбе обыграла команду Чили со счетом 3:2 и стала чемпионом континента. В игре за третье место сборная Аргентины с таким же счетом победила Колумбию и завоевала бронзовые медали.

Чемпионат мира по човгану пройдет в Баку в 2026 году. Ожидается участие девяти команд, еще одна сборная получит путевку по специальному приглашению Международной федерации човгана.

İdman.Biz
