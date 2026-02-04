Там, где лошади становятся чемпионами – ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

В леваде азербайджанского клуба по конному спорту Elite Horse Club всегда движение. Здесь гуляют лошади разных пород и мастей. Прогулки для них не прихоть, а необходимость: без этого они теряет форму – и физическую, и ментальную.

В это время в конюшне одни лошади ждут своей очереди выйти на воздух, другие отдыхают после тренировки, о чем свидетельствует лед, закрепленный на их ногах – эффективная мера для восстановления и профилактики травм.

Все лошади, выстроенные по обе стороны конюшни, – не просто животные, а профессиональные спортсмены. Кто-то уже чемпион с именем, кто-то – будущая звезда. У них, как и у людей, есть характер и амбиции. Как рассказал İdman.Biz конкурист и тренер Сеид Мусаев, они понимают, что от них требуют, и хотят побеждать.

Основную информацию о каждой лошади можно прочитать на табличках у денников. Но еще лучше узнать их можно, наблюдая. Лошади – животные с ярко выраженной индивидуальностью. Даже стоя в конюшне, они ведут себя по-разному: кто-то спокойно смотрит вперед, кто-то фыркает, а кто-то требует внимания.

Четырехлетний Султан – жеребец португальской породы с аккуратно подстриженной, почти дизайнерской челкой – грызет решетку денника. В полумраке его кожа кажется слегка розоватой, но стоит включить свет – и перед нами альбинос с гривой цвета свежего снега, сверкающего на солнце, и кристально-голубыми глазами.

Султан пока считается малышом. Его полный потенциал, объясняет Мусаев, раскроется ближе к восьми-девяти годам – тогда лошади по-настоящему осознают свою силу.

Под громкое щебетание птиц, которые, кажется, тоже считают эту конюшню своим домом, мы идем дальше. Здесь тренер показывает самую сильную лошадь Азербайджана – голландского жеребца Зидана. С ним Сеид Мусаев выступает на соревнованиях. "Он физически очень сильный, и у него сильная кровь. Поэтому используем его в разведении. Придете сюда через год – увидите его жеребят".

Зидан

Потомство дает и еще один жеребец – Уджа. Он немецкой, голштинской породы, история которой уходит корнями в XIII век. Родился Уджа уже в Азербайджане, и, по словам Мусаева, является самой редкой лошадью страны.

Его грива – черно-седая, но это не признак возраста, а особая, благородная седина. Туловище – бело-пыльного оттенка, плавно переходящего в серебристую заднюю часть корпуса с пятнами, напоминающими леопардовый окрас. Черные акценты на теле и хвост молочного цвета завершают эту почти художественную композицию. А шоколадно-каштановые жеребята Уджи явно пошли в мать.

Уджа

Как признается Мусаев, в быту Уджа любит поиграться – может безобидно прикусить. Зато на тренировках он предельно собран и спокоен.

В соседнем манеже тренируется еще одна из сильнейших лошадей страны – 12-летняя Айла. Вместе с ней – ее напарница, юная спортсменка Медина Мамедова. Девочка профессионально занимается конкуром, хотя пробовала себя в волейболе и плавании. Но именно конный спорт зацепил ее по-настоящему. "Я очень люблю лошадей и давно хотела заняться этим направлением", – говорит она.

Медина Мамедова и лошадь Айла

Айла – не первая ее лошадь, но именно с ней у девочки возник особый контакт. Объяснить почему, Медина затрудняется. "А я вам скажу почему, – вмешивается тренер Сеид Мусаев. – Она лучше всех прыгает. Вот поэтому Медина любит ее больше всех".

"Не просто прыгает – летает", – добавляет мама девочки Айгюн Мамедова. Женщина признается: приходя на тренировки дочери, она и сама втянулась в конный спорт. Теперь тоже занимается – правда, без прыжков, просто прогулки верхом.

Медина Мамедова вспоминает, что вначале ей было немного страшно работать с лошадью. Но со временем она привыкла. Мама и дочь подчеркивают, что понимали: в конном спорте возможно все. Но, к счастью, серьезных травм у Медины Мамедовой не было.

Тренируется девочка пять раз в неделю, а иногда приходит и в выходные. В этом спорте нельзя делать длинные паузы: без регулярных тренировок результат, нарабатываемый годами, исчезает очень быстро.

У юной конкуристки большие цели, и семья ее поддерживает. "Раньше конному спорту в Азербайджане уделяли не так много внимания. Сейчас здесь большие перспективы для развития", – заключила Айгюн Мамедова.

Фото: Ислам Атакишиев