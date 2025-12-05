5 Декабря 2025
RU

Карабахские скакуны продемонстрированы на праздновании Национального дня ОАЭ - ВИДЕО

Конный спорт
Новости
5 Декабря 2025 14:34
25
Карабахские скакуны продемонстрированы на праздновании Национального дня ОАЭ - ВИДЕО

На торжественной церемонии, посвященной 54-й годовщине образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), презентация азербайджанской культуры вызвала большой интерес.

Как сообщает İdman.biz, зрителям были продемонстрированы шоу карабахских скакунов, национальная музыка и танцы, которые произвели глубокое впечатление и придали мероприятию особую атмосферу.

Выступление азербайджанской делегации было встречено с большим вниманием и сопровождалось продолжительными аплодисментами. Одним из наиболее примечательных моментов стало личное присутствие на церемонии президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

В Баку завершился сезон Профессиональной лиги човгана - ФОТО
27 Ноября 18:01
Конный спорт

В Баку завершился сезон Профессиональной лиги човгана - ФОТО

Победителем турнира стала команда "Серхедчи"
В Бельгии 22-летняя всадница умерла после удара лошади
13 Ноября 20:46
Конный спорт

В Бельгии 22-летняя всадница умерла после удара лошади

Инцидент случился 4 ноября в провинции Антверпен
Нигерия и Нигер получили путевку на чемпионат мира по човгану в Баку - ФОТО
10 Ноября 16:14
Конный спорт

Нигерия и Нигер получили путевку на чемпионат мира по човгану в Баку - ФОТО

Турнир в Абудже открыл зрителям древнюю игру в современном спортивном формате
В Габале прошел Республиканский чемпионат по скачкам - ВИДЕО
19 Октября 10:07
Конный спорт

В Габале прошел Республиканский чемпионат по скачкам - ВИДЕО

Победителем стал конь "Дюль-Дюль" из поселка Маштага
III Игры стран СНГ: сборная Азербайджана по човгану стала победителем турнира - ФОТО
7 Октября 11:59
Конный спорт

III Игры стран СНГ: сборная Азербайджана по човгану стала победителем турнира - ФОТО

Cоревнования по човгану завершились
III Игры стран СНГ: сборная Кыргызстана завоевала бронзовые медали
6 Октября 11:56
Конный спорт

III Игры стран СНГ: сборная Кыргызстана завоевала бронзовые медали

Соревнования по човгану завершатся 7 октября

Самое читаемое

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
4 Декабря 12:25
Футбол

Назим Сулейманов: "Вот уже 35 лет не могу ответить на этот вопрос" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Откровения легендарного азербайджанского футболиста
В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО
4 Декабря 02:23
Мировой футбол

АПЛ: "Лидс Юнайтед" переиграл "Челси" - ВИДЕО

Победа позволила хозяевам покинуть зону вылета