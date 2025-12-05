Карабахские скакуны продемонстрированы на праздновании Национального дня ОАЭ - ВИДЕО

На торжественной церемонии, посвященной 54-й годовщине образования Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), презентация азербайджанской культуры вызвала большой интерес.

Как сообщает İdman.biz, зрителям были продемонстрированы шоу карабахских скакунов, национальная музыка и танцы, которые произвели глубокое впечатление и придали мероприятию особую атмосферу.

Выступление азербайджанской делегации было встречено с большим вниманием и сопровождалось продолжительными аплодисментами. Одним из наиболее примечательных моментов стало личное присутствие на церемонии президента ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заида Аль-Нахаяна.

İdman.Biz