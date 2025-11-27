В Баку завершился сезон Профессиональной лиги човгана - ФОТО

На базе конного центра в поселке Бина прошли финальные встречи Профессиональной лиги човгана, проходившие под эгидой Федерации конного спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.Biz, в стартовом поединке дня встретились команды "Элит" и "Серхедчи".

В напряженной спортивной борьбе команда "Элит" победила соперника со счетом 2:1.

С этим результатом "Элит" завершил турнир на втором месте, набрав 54 очка. Команда "Серхедчи", отличавшаяся стабильной игрой на протяжении всей лиги, с 57 очками стала победителем Профессиональной лиги човгана. Команда "Полад" с 53 очками заняла третье место.

После финальных матчей состоялась церемония награждения. Президент Федерации конного спорта Азербайджана Эльчин Гулиев и вице-президент Джавид Абдуллаев вручили командам дипломы, медали, а обладателям первого места - Кубок.

В завершение мероприятия члены Правления Федерации сделали памятное фото с командой победителем.

