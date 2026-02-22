В Баку определились победители кубка по конкуру "Серхедчи" - ФОТО

С 19 по 20 февраля в конноспортивном центре "Серхедчи" прошли соревнования по конкуру на кубок "Серхедчи", в которых приняли участие ведущие всадники страны в различных категориях сложности, сообщает İdman.Biz.
Основное внимание было приковано к категориям L и M, где абсолютное лидерство продемонстрировал представитель конного клуба Elite Анар Гумбатов, завоевавший сразу несколько призовых мест на разных лошадях.
Результаты по категориям
Категория M (самый высокий уровень сложности):
1-е место: Анар Гумбатов на лошади по кличке Zirvə.
2-е место: Эльмар Абдуллаев на лошади Carthanio.
3-е место: Анар Гумбатов на лошади Damla.
Категория L (без возрастных ограничений, 17 участников):
1-е место: Анар Гумбатов на лошади Damla.
2-е место: Кянан Новрузов на лошади Tutu MNM.
3-е место: Кянан Новрузов на лошади Miss Baloubet MNM.
Категория E (26 участников):
1-е место: Мадина Мамедова на лошади Ayla.
2-е место: Мадина Мамедова на лошади Walonka.
3-е место: Амена Гониззи на лошади Pur-Pur.
Соревнования "Серхедчи" являются важным этапом в календаре национальных турниров по конкуру, позволяя оценить подготовку как опытных всадников, так и молодых атлетов в различных квалификационных группах.