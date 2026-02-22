22 Февраля 2026
RU

В Баку определились победители кубка по конкуру "Серхедчи" - ФОТО

Конный спорт
Новости
22 Февраля 2026 05:18
28
В Баку определились победители кубка по конкуру "Серхедчи" - ФОТО

С 19 по 20 февраля в конноспортивном центре "Серхедчи" прошли соревнования по конкуру на кубок "Серхедчи", в которых приняли участие ведущие всадники страны в различных категориях сложности, сообщает İdman.Biz.

Основное внимание было приковано к категориям L и M, где абсолютное лидерство продемонстрировал представитель конного клуба Elite Анар Гумбатов, завоевавший сразу несколько призовых мест на разных лошадях.

Результаты по категориям

Категория M (самый высокий уровень сложности):

1-е место: Анар Гумбатов на лошади по кличке Zirvə.

2-е место: Эльмар Абдуллаев на лошади Carthanio.

3-е место: Анар Гумбатов на лошади Damla.

Категория L (без возрастных ограничений, 17 участников):

1-е место: Анар Гумбатов на лошади Damla.

2-е место: Кянан Новрузов на лошади Tutu MNM.

3-е место: Кянан Новрузов на лошади Miss Baloubet MNM.

Категория E (26 участников):

1-е место: Мадина Мамедова на лошади Ayla.

2-е место: Мадина Мамедова на лошади Walonka.

3-е место: Амена Гониззи на лошади Pur-Pur.

Соревнования "Серхедчи" являются важным этапом в календаре национальных турниров по конкуру, позволяя оценить подготовку как опытных всадников, так и молодых атлетов в различных квалификационных группах.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

В Баку прошли соревнования по конкуру - ФОТО
13:15
Конный спорт

В Баку прошли соревнования по конкуру - ФОТО

В турнире приняли участие представители различных клубов страны

Сеид Мусаев: "В случае неудач проблему надо искать в себе, а не в лошади" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО
12 Февраля 16:08
Конный спорт

Сеид Мусаев: "В случае неудач проблему надо искать в себе, а не в лошади" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Интервью с конкуристом Сеидом Мусаевым

На чемпионат мира по човгану в Баку квалифицировались еще две сборные
9 Февраля 09:26
Конный спорт

На чемпионат мира по човгану в Баку квалифицировались еще две сборные - ФОТО

По итогам чемпионата Южной Америки определились новые участники мирового первенства
Там, где лошади становятся чемпионами – ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Февраля 16:13
Конный спорт

Там, где лошади становятся чемпионами – ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

İdman.Biz побывал в азербайджанском клубе по конному спорту Elite Horse Club
Азербайджанская команда выступает на Кубке мира по снежному поло - ФОТО
23 Января 13:00
Конный спорт

Азербайджанская команда выступает на Кубке мира по снежному поло - ФОТО

Команда Land of Fire представляет Азербайджан на престижном турнире
Федерация конного спорта подвела итоги 2025 года - ФОТО + ВИДЕО
9 Января 18:36
Конный спорт

Федерация конного спорта подвела итоги 2025 года - ФОТО + ВИДЕО

По итогам сезона были отмечены лучшие спортсмены, тренеры, судьи и организации

Самое читаемое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК
20 Февраля 11:00
Другое

Следите за İdman.Biz в социальных сетях! - СПИСОК

Голы, трансферы, интервью и незабываемые моменты - все в одном месте, не пропускайте ритм спорта!
Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах
19 Февраля 19:42
Олимпиада-2026

Стал известен состав участников гала-вечера на ОИ-2026 в мужском катании, парах и танцах

Показательные выступления состоятся 21 февраля
Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов
20 Февраля 11:14
Зимние виды спорта

Трагедия на Монблане: лавина унесла жизни трех спортсменов - ВИДЕО

Инцидент произошел в районе курорта Курмайор
Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
20 Февраля 18:54
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Туран Товуз" обыграл "Зиря" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Игра проходит в Баку на стадионе "Азерсун Арена"