Сеид Мусаев: "В случае неудач проблему надо искать в себе, а не в лошади" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Конкур – олимпийская дисциплина и один из самых зрелищных конных видов спорта, в котором всадник вместе с лошадью преодолевает препятствия. Сеид Мусаев занимается этим направлением около 20 лет, а также ведет тренерскую деятельность. Он рос среди лошадей, поскольку конный спорт в его семье – традиция. Мусаев проводит с лошадьми почти все свое время. Лишь взглянув на них, он понимает, как они себя чувствуют и какое у них сегодня настроение.
В интервью İdman.Biz рассказал все о конкуре, а также о том, как и где лошади проявляют свой характер.
– Как вы начали заниматься конкуром?
– Конный спорт – это наша семейная традиция. Им занимались мой отец и дедушка. Я с детства рос рядом с лошадьми, а в 14 лет начал профессионально заниматься конкуром. Это очень интересный вид спорта: выращивать молодых лошадей, развиваться вместе с ними, тренировать их на препятствиях. Все это приносит мне огромное удовольствие. К тому же конкур – олимпийский вид спорта.
– Помните свою первую лошадь?
– Да, это была обычная деревенская лошадь. А мою самую любимую зовут Набоб. Она до сих пор меня узнает, так как я регулярно за ней ухаживаю. Если лошадь покинула спорт, ты не можешь просто взять и бросить ее. Нужно заботиться о ней до конца жизни. Каждой лошади необходима ежедневная прогулка – даже в холодное время года, минимум 40 минут.
– С какого возраста лучше начинать заниматься конкуром?
– Оптимально с 9-10 лет. Новичкам мы даем спокойных и опытных лошадей, так как молодые жеребцы слишком энергичны для старта. Совсем юным спортсменам (6-7 лет) предоставляем пони, чтобы они просто гуляли и преодолевали страх.
– В Азербайджане выращивают лошадей для конкура?
– Конечно. Я выступаю на соревнованиях с лошадьми, которых сам вырастил с 2018 года. Но в основном мы все же привозим их из Франции, Нидерландов и Германии. Немецкие лошади лучшие в мире, и в Германии проходит большинство соревнований по конкуру. Можно приехать, посмотреть на лошадь в работе: на тренировках и стартах. Для нас один из главных показателей – то, как она прыгает.
– Почему мы не можем рассчитывать только на местное разведение?
– В некоторых клубах нет возможности заниматься разведением, так как у них отсутствуют кобылы для спаривания.
– Сколько стоит лошадь?
– Цены очень разные. Но это однозначно дорогое удовольствие, так как лошади для конкура бывают породистыми. Их специально выращивают для соревнований, и в отличие от обычных лошадей, эти гораздо сильнее. Любой конный спорт достаточно затратный.
@seyid.musayev64 Fikirlər? #horses #horse ♬ MONTAGEM-FATAL PR - Rushex & MKXILLA
– Используются ли в конкуре карабахские скакуны?
– Нет, они применяются только в национальных видах спорта – човгане и джидыре. Хотя карабахские лошади более ловкие и выносливые, по росту и некоторым другим параметрам они не подходят для конкура.
– Есть ли разница между жеребцами и кобылами в конкуре?
– Нет. Главное – сильная родословная и отсутствие страха. Некоторые лошади (порой даже самые сильные) запоминают свои неудачи и потом бояться выполнять определенные элементы. С ними сложно добиться результата. Но порой благодаря спортсмену, животное начинает доверять и страх уходит. Опытный всадник может работать с любой лошадью – нужно лишь время. Не бывает плохих лошадей, бывают неподготовленные спортсмены. Если же контакт совсем не складывается, спортсмену подбирают другую лошадь.
– У вас много лошадей – есть чемпионы и менее опытные. Спортсмены просят дать им самую лучшую лошадь?
– Честно говоря, спортсменов никто не спрашивает (смеется). Чтобы получить лучшую лошадь, нужно соответствовать ее уровню. Очень важно уметь правильно управлять движениями и сделать так, чтобы лошадь выполняла все с удовольствием. Это невероятное ощущение наблюдать за тем, как лошадь, которую ты растишь, учится прыгать и сама же радуется своим достижением.
Лошади очень чувствительны. Если человек боится ехать, она может остановиться. А если чувствует уверенность, будет работать. Все происходит на чувственном уровне. Через ощущения всадник передает лошади, что нужно сделать, и она слушается. Но ни в коем случае нельзя добиваться результата насилием.
– Сколько времени нужно, чтобы достичь такого взаимопонимания?
– Годы. Каждая лошадь индивидуальна, и к каждой нужен свой подход. Здесь нельзя торопиться. С лошадьми нужно работать каждый день. Один день без тренировки равен трем, три – десяти. А бывают лошади, у которых один пропущенный день сводит на нет результаты нескольких месяцев работы.
– А что если спортсмен получил травму и не может заниматься с лошадью?
– В таком случае мы сами обязательно выпускаем лошадь гулять или передаем ее другому спортсмену для работы рысью и галопом. Но прыгать на чужой лошади не разрешаем, так как у каждого спортсмена своя техника, к которой лошадь привыкла.
– Может ли лошадь, с которой спортсмен работал многие годы, внезапно стать агрессивной по отношению к нему?
– Без причины такого не бывает. Если резко начинает плохо прыгать или странно себя вести, значит, у нее что-то болит. У лошадей есть особенность: если, например, болит правая нога, они будут нагружать именно ее до тех пор, пока она полностью не выйдет из строя. Если мы видим, что из шести препятствий нагрузка в пяти случаях приходится на одну и ту же ногу, сразу обращаемся к ветеринару, чтобы он осмотрел лошадь.
– Есть ли у лошадей, как и у спортсменов, свои психологи, массажисты, врачи?
– Насчет психологов не могу сказать (смеется). Но в целом практически любая проблема лошади решается прогулкой – стоять в закрытом пространстве они не любят. А врачи и массажисты, конечно, есть. Активное участие во всем должен принимать и сам спортсмен: мыть лошадь, следить за режимом питания, кормить. Правильное питание важно для формы и результатов. Если лошадь набирает лишний вес, возрастает риск травм. Необходимо вовремя давать витамины. В рацион входят ячмень, яблоки, морковь, трава – каждый из этих продуктов лошадь потребляет строго в определенные часы.
– Мы много говорили о лошадях, а какими качествами должен обладать конкурист?
– Прежде всего он должен быть правильно настроен психологически. Бывают спортсмены, которые нервничают и срываются на лошади – таких мы сразу отстраняем. Если что-то идет не так, нужно искать проблему в себе. Это мы даем команду лошади, а не она нам.
– Нужно ли конкуристу дополнительно заниматься в тренажерном зале?
– В конном спорте это не всегда работает. Если накачать руки, они становятся напряженными и грубыми, спортсмен перестает чувствовать уздечку и контакт с лошадью. Профессиональный всадник должен точно понимать, сколько граммов давления он дает на рот лошади. В идеале в каждой руке это не более 300-400 граммов. Тогда лошадь чувствует направление. Конкурист может бегать, поддерживать форму. Но килограммы не играют особую роль, главное – чувствовать себя комфортно в своем теле.
– Перейдем к соревнованиям. Сколько лет лошадь может оставаться в спорте?
– Спортивные лошади начинают тренироваться с 4-5 лет, а полностью формируются к 8-9 годам. Выступать на соревнованиях они могут в течение 10 лет и дольше. У нас есть лошадь, которая участвует в стартах в 21 год, хотя начала карьеру в 5 лет. При правильном уходе возраст не становится препятствием.
– Как происходит транспортировка лошади, если соревнования проходят за границей?
– Лошадь можно перевозить на автомобильном транспорте или самолетом. Дорога – это стресс, особенно для молодых лошадей. В пути они худеют, теряют форму. Поэтому желательно приезжать на место соревнований заранее – за 1-3 месяца – и тренироваться там. К слову, во время тренировок должна быть тишина, а если включать музыку, то очень тихо.
View this post on Instagram
– Лошадь понимает, когда она просто тренируется, а когда выходит на старт?
– Сто процентов. Они тоже хотят выиграть. Если лошадь хорошо прыгнула, начинает играть, радоваться, может даже немного “зазнаваться”. Это ведь живые существа. Как я уже говорил, к 8-9 годам лошади формируются, и начинают чувствовать свою силу и многое понимать.
– В случае победы на соревнованиях спортсмены получают призовые и премии. А лошади?
– Морковку (смеется).
– Может у чемпионов хотя бы лучше условия в конюшне?
– Нет, такого нет. Ко всем мы относимся одинаково.
– Поговорим о конкуре в Азербайджане. Как менялась его популярность?
– Раньше про конкур почти ничего не знали. Сейчас интерес растет с каждым годом, особенно со стороны девушек. У нас есть 8-летняя девочка, которая уже выступает на соревнованиях.
Конечно, было бы хорошо приучать детей к лошадям с детства. В Германии, например, уже в детском саду малышей водят кормить и чистить лошадей.
– Родители не боятся отдавать детей в этот вид спорта?
– Многие действительно переживают, считают его опасным. Но когда приходят на тренировки, сами говорят: “Научите уже моего ребенка прыгать, хочу, чтобы он участвовал в соревнованиях”. К счастью, в нашем клубе не было серьезных инцидентов. Обычно падения происходят, когда занимаются без тренера.
– Это дорогой вид спорта. Клубы помогают спортсменам финансово?
– Когда спортсмен уже выходит на соревнования, клуб берет все расходы на себя. А если у ребенка есть потенциал, можем проводить ему занятия бесплатно.
– Как вы оцениваете уровень конкуристов в Азербайджане? Сможем ли мы когда-то увидеть наших спортсменов на Олимпиаде?
– Конечно, почему нет. Я сам сейчас езжу тренироваться в Германию, готовлюсь к следующей Олимпиаде. У нас каждый месяц проходят соревнования. Во многих регионах, в деревнях у людей есть лошади. В Азербайджане лошадей не боятся – особенно по сравнению с зарубежными странами. Нашим спортсменам нужно продолжать развиваться и, самое главное, находить хороших тренеров. Основа должна быть заложена правильно.
На чемпионат мира по човгану в Баку квалифицировались еще две сборные - ФОТО
По итогам чемпионата Южной Америки определились новые участники мирового первенства
Там, где лошади становятся чемпионами – ФОТОРЕПОРТАЖ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
İdman.Biz побывал в азербайджанском клубе по конному спорту Elite Horse Club
Азербайджанская команда выступает на Кубке мира по снежному поло - ФОТО
Команда Land of Fire представляет Азербайджан на престижном турнире
Федерация конного спорта подвела итоги 2025 года - ФОТО + ВИДЕО
По итогам сезона были отмечены лучшие спортсмены, тренеры, судьи и организации
Завершился 12-й кубок Президента по човгану - ФОТО/ВИДЕО
Команды, занявшие первые три места, были удостоены медалей и дипломов
Олимпийское фиаско Литвинцева: уроки для зимних видов спорта Азербайджана – АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ + ВИДЕО
Спортсмен занял последнее место и не сумел квалифицироваться в произвольную программу
Азербайджанский фигурист занял последнее место на Олимпиаде - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
Это вторая Олимпиада для азербайджанского фигуриста
Роман Гурский: "Наш чемпионат ничем не хуже средней европейской лиги" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
Волейболист сборной Азербайджана рассказал о чемпионате страны и перспективах национальной команды