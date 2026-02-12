12 Февраля 2026
Сеид Мусаев: "В случае неудач проблему надо искать в себе, а не в лошади" – ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ФОТО/ВИДЕО

Конный спорт
Интервью
12 Февраля 2026 16:08
34
Конкур – олимпийская дисциплина и один из самых зрелищных конных видов спорта, в котором всадник вместе с лошадью преодолевает препятствия. Сеид Мусаев занимается этим направлением около 20 лет, а также ведет тренерскую деятельность. Он рос среди лошадей, поскольку конный спорт в его семье – традиция. Мусаев проводит с лошадьми почти все свое время. Лишь взглянув на них, он понимает, как они себя чувствуют и какое у них сегодня настроение.

В интервью İdman.Biz рассказал все о конкуре, а также о том, как и где лошади проявляют свой характер.

– Как вы начали заниматься конкуром?

– Конный спорт – это наша семейная традиция. Им занимались мой отец и дедушка. Я с детства рос рядом с лошадьми, а в 14 лет начал профессионально заниматься конкуром. Это очень интересный вид спорта: выращивать молодых лошадей, развиваться вместе с ними, тренировать их на препятствиях. Все это приносит мне огромное удовольствие. К тому же конкур – олимпийский вид спорта.

– Помните свою первую лошадь?

– Да, это была обычная деревенская лошадь. А мою самую любимую зовут Набоб. Она до сих пор меня узнает, так как я регулярно за ней ухаживаю. Если лошадь покинула спорт, ты не можешь просто взять и бросить ее. Нужно заботиться о ней до конца жизни. Каждой лошади необходима ежедневная прогулка – даже в холодное время года, минимум 40 минут.

– С какого возраста лучше начинать заниматься конкуром?

– Оптимально с 9-10 лет. Новичкам мы даем спокойных и опытных лошадей, так как молодые жеребцы слишком энергичны для старта. Совсем юным спортсменам (6-7 лет) предоставляем пони, чтобы они просто гуляли и преодолевали страх.

– В Азербайджане выращивают лошадей для конкура?

– Конечно. Я выступаю на соревнованиях с лошадьми, которых сам вырастил с 2018 года. Но в основном мы все же привозим их из Франции, Нидерландов и Германии. Немецкие лошади лучшие в мире, и в Германии проходит большинство соревнований по конкуру. Можно приехать, посмотреть на лошадь в работе: на тренировках и стартах. Для нас один из главных показателей – то, как она прыгает.

– Почему мы не можем рассчитывать только на местное разведение?

– В некоторых клубах нет возможности заниматься разведением, так как у них отсутствуют кобылы для спаривания.

– Сколько стоит лошадь?

– Цены очень разные. Но это однозначно дорогое удовольствие, так как лошади для конкура бывают породистыми. Их специально выращивают для соревнований, и в отличие от обычных лошадей, эти гораздо сильнее. Любой конный спорт достаточно затратный.

– Используются ли в конкуре карабахские скакуны?

– Нет, они применяются только в национальных видах спорта – човгане и джидыре. Хотя карабахские лошади более ловкие и выносливые, по росту и некоторым другим параметрам они не подходят для конкура.

– Есть ли разница между жеребцами и кобылами в конкуре?

– Нет. Главное – сильная родословная и отсутствие страха. Некоторые лошади (порой даже самые сильные) запоминают свои неудачи и потом бояться выполнять определенные элементы. С ними сложно добиться результата. Но порой благодаря спортсмену, животное начинает доверять и страх уходит. Опытный всадник может работать с любой лошадью – нужно лишь время. Не бывает плохих лошадей, бывают неподготовленные спортсмены. Если же контакт совсем не складывается, спортсмену подбирают другую лошадь.

– У вас много лошадей – есть чемпионы и менее опытные. Спортсмены просят дать им самую лучшую лошадь?

– Честно говоря, спортсменов никто не спрашивает (смеется). Чтобы получить лучшую лошадь, нужно соответствовать ее уровню. Очень важно уметь правильно управлять движениями и сделать так, чтобы лошадь выполняла все с удовольствием. Это невероятное ощущение наблюдать за тем, как лошадь, которую ты растишь, учится прыгать и сама же радуется своим достижением.

Лошади очень чувствительны. Если человек боится ехать, она может остановиться. А если чувствует уверенность, будет работать. Все происходит на чувственном уровне. Через ощущения всадник передает лошади, что нужно сделать, и она слушается. Но ни в коем случае нельзя добиваться результата насилием.

– Сколько времени нужно, чтобы достичь такого взаимопонимания?

– Годы. Каждая лошадь индивидуальна, и к каждой нужен свой подход. Здесь нельзя торопиться. С лошадьми нужно работать каждый день. Один день без тренировки равен трем, три – десяти. А бывают лошади, у которых один пропущенный день сводит на нет результаты нескольких месяцев работы.

– А что если спортсмен получил травму и не может заниматься с лошадью?

– В таком случае мы сами обязательно выпускаем лошадь гулять или передаем ее другому спортсмену для работы рысью и галопом. Но прыгать на чужой лошади не разрешаем, так как у каждого спортсмена своя техника, к которой лошадь привыкла.

– Может ли лошадь, с которой спортсмен работал многие годы, внезапно стать агрессивной по отношению к нему?

– Без причины такого не бывает. Если резко начинает плохо прыгать или странно себя вести, значит, у нее что-то болит. У лошадей есть особенность: если, например, болит правая нога, они будут нагружать именно ее до тех пор, пока она полностью не выйдет из строя. Если мы видим, что из шести препятствий нагрузка в пяти случаях приходится на одну и ту же ногу, сразу обращаемся к ветеринару, чтобы он осмотрел лошадь.

– Есть ли у лошадей, как и у спортсменов, свои психологи, массажисты, врачи?

– Насчет психологов не могу сказать (смеется). Но в целом практически любая проблема лошади решается прогулкой – стоять в закрытом пространстве они не любят. А врачи и массажисты, конечно, есть. Активное участие во всем должен принимать и сам спортсмен: мыть лошадь, следить за режимом питания, кормить. Правильное питание важно для формы и результатов. Если лошадь набирает лишний вес, возрастает риск травм. Необходимо вовремя давать витамины. В рацион входят ячмень, яблоки, морковь, трава – каждый из этих продуктов лошадь потребляет строго в определенные часы.

– Мы много говорили о лошадях, а какими качествами должен обладать конкурист?

– Прежде всего он должен быть правильно настроен психологически. Бывают спортсмены, которые нервничают и срываются на лошади – таких мы сразу отстраняем. Если что-то идет не так, нужно искать проблему в себе. Это мы даем команду лошади, а не она нам.

– Нужно ли конкуристу дополнительно заниматься в тренажерном зале?

– В конном спорте это не всегда работает. Если накачать руки, они становятся напряженными и грубыми, спортсмен перестает чувствовать уздечку и контакт с лошадью. Профессиональный всадник должен точно понимать, сколько граммов давления он дает на рот лошади. В идеале в каждой руке это не более 300-400 граммов. Тогда лошадь чувствует направление. Конкурист может бегать, поддерживать форму. Но килограммы не играют особую роль, главное – чувствовать себя комфортно в своем теле.

– Перейдем к соревнованиям. Сколько лет лошадь может оставаться в спорте?

– Спортивные лошади начинают тренироваться с 4-5 лет, а полностью формируются к 8-9 годам. Выступать на соревнованиях они могут в течение 10 лет и дольше. У нас есть лошадь, которая участвует в стартах в 21 год, хотя начала карьеру в 5 лет. При правильном уходе возраст не становится препятствием.

– Как происходит транспортировка лошади, если соревнования проходят за границей?

– Лошадь можно перевозить на автомобильном транспорте или самолетом. Дорога – это стресс, особенно для молодых лошадей. В пути они худеют, теряют форму. Поэтому желательно приезжать на место соревнований заранее – за 1-3 месяца – и тренироваться там. К слову, во время тренировок должна быть тишина, а если включать музыку, то очень тихо.

– Лошадь понимает, когда она просто тренируется, а когда выходит на старт?

– Сто процентов. Они тоже хотят выиграть. Если лошадь хорошо прыгнула, начинает играть, радоваться, может даже немного “зазнаваться”. Это ведь живые существа. Как я уже говорил, к 8-9 годам лошади формируются, и начинают чувствовать свою силу и многое понимать.

– В случае победы на соревнованиях спортсмены получают призовые и премии. А лошади?

– Морковку (смеется).

– Может у чемпионов хотя бы лучше условия в конюшне?

– Нет, такого нет. Ко всем мы относимся одинаково.

– Поговорим о конкуре в Азербайджане. Как менялась его популярность?

– Раньше про конкур почти ничего не знали. Сейчас интерес растет с каждым годом, особенно со стороны девушек. У нас есть 8-летняя девочка, которая уже выступает на соревнованиях.
Конечно, было бы хорошо приучать детей к лошадям с детства. В Германии, например, уже в детском саду малышей водят кормить и чистить лошадей.

– Родители не боятся отдавать детей в этот вид спорта?

– Многие действительно переживают, считают его опасным. Но когда приходят на тренировки, сами говорят: “Научите уже моего ребенка прыгать, хочу, чтобы он участвовал в соревнованиях”. К счастью, в нашем клубе не было серьезных инцидентов. Обычно падения происходят, когда занимаются без тренера.

– Это дорогой вид спорта. Клубы помогают спортсменам финансово?

– Когда спортсмен уже выходит на соревнования, клуб берет все расходы на себя. А если у ребенка есть потенциал, можем проводить ему занятия бесплатно.

– Как вы оцениваете уровень конкуристов в Азербайджане? Сможем ли мы когда-то увидеть наших спортсменов на Олимпиаде?

– Конечно, почему нет. Я сам сейчас езжу тренироваться в Германию, готовлюсь к следующей Олимпиаде. У нас каждый месяц проходят соревнования. Во многих регионах, в деревнях у людей есть лошади. В Азербайджане лошадей не боятся – особенно по сравнению с зарубежными странами. Нашим спортсменам нужно продолжать развиваться и, самое главное, находить хороших тренеров. Основа должна быть заложена правильно.

İdman.Biz
