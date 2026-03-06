Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в конном спорте - ФОТО

6 Марта 2026
Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в конном спорте

6 Марта 2026
Азербайджан и Туркменистан подписали меморандум о сотрудничестве в конном спорте

Федерация конного спорта Азербайджана и Государственное объединение Туркменистана "Туркмен атлары" подписали меморандум о сотрудничестве в области конного спорта и конной индустрии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на федерацию, документ направлен на расширение сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в конной сфере, обмен опытом и развитие совместных направлений деятельности.

Стороны выразили намерение укреплять взаимное сотрудничество в области конного спорта и конной индустрии, оказывать техническую и консультационную поддержку, проводить обмен информацией, реализовывать совместные проекты и участвовать в различных форматах сотрудничества.

Отметим, что документ также предусматривает обеспечение участия специалистов в международных выставках, круглых столах и различных мероприятиях, а также организацию курсов, семинаров и конференций для подготовки специалистов и повышения их квалификации.

Меморандум вступил в силу с даты подписания и будет действовать в течение 5 лет. Ожидается, что соглашение внесет вклад в развитие сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном в области конного спорта и конной индустрии, а также в продвижение этой сферы на международном уровне.

